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OSB Uygulama Yönetmeliği`nde sanayicileri rahatlatacak değişiklikler

16.04.2020 09:49

Son güncelleme : 16.04.2020 09:49
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Uygulama Yönetmeliği`nde yapılan değişiklikle bürokrasinin azaltıldığını, buralarda geri dönüşüm tesisi kurulabilmesine ve elektrik üretilebilmesine imkan sağlandığını belirterek, "Sanayicinin taleplerini dikkate aldık, onların lehine önemli adımlar attık. Emsali artırdık, mağduriyetleri önledik" dedi.



AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Organize Sanayi Bölgesi Uygulama  Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla yapılan düzenlemeyle emsal artışı, OSB katılımcısının kendi ihtiyacı için elektrik üretim  tesisi kurabilmesi, geri dönüşüm tesisi kurulması ve sanayicilerin karşılaştığı mağduriyetlerin giderilmesi gibi konularda pek çok adım atıldı.

Bakan Varank, yapılan değişikliklerin sanayicilerin talepleri ve güncel ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

''Sanayicinin taleplerini dikkate aldık, onların lehine önemli adımlar  attık. Yönetmelik değişikliğini ekip arkadaşlarımla beraber titiz bir  değerlendirme ve analiz sürecinin sonunda tamamladık. Aldığımız tüm kararların sanayimize katma değer olarak dönmesi en büyük arzumuz. Yönetmelikle birlikte  sanayi parsellerinde inşaat alanı kullanım kapasitesini artırdık. Toplam bölge büyüklüğünün en az yüzde 10'u kadar ortak kullanım alanı ayrılan bölgelerde  sanayi parsellerinde emsal 1.00 olarak belirlenebilecek. Emsali artırdık,  mağduriyetleri önledik. Yine OSB katılımcılarının, kendi ihtiyaçları için rüzgar  ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurabilmesine imkan tanıdık."

"MAĞDURİYETLER ÖNLENDİ"

Geri dönüşüm sektöründen gelen talepleri duyduklarına işaret eden  Varank, "OSB'ye ait teknik altyapı alanlarında geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri  kurulabilecek. Sanayicinin mağdur olmasını engellemek adına, OSB'de kurulmasına  izin verilmeyen tesisler hakkında nihai kararı Bakanlığa bıraktık. Süre uzatımı  verilmesi uygulamasına yapı kullanma izni almış ancak henüz iş yeri açma ve  çalışma ruhsatı alamamış katılımcıları da dahil ettik. OSB organlarının  görevlerinde ve işleyişinde düzenlemeler yaptık. OSB'lerin işleyişinde  dijitalleşmeye ve bürokraside sadeleşmeye gittik." değerlendirmesinde bulundu.

"EMEKÇİLERİN SAĞLIĞI GÖZETİLMELİ"

Varank, planlı sanayileşmenin, sürdürülebilir büyüme açısından büyük  öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aldığımız kararların ekonominin bel kemiği olan sanayi sektörüne  hayırlı olmasını diliyorum. Kovid-19 sebebiyle yaşadığımız bu zorlu süreçte  sanayicilerimize büyük görevler düşüyor. Üretimin devamlılığını sağlamak adına  onların yüklerini hafifletmeye çalışıyoruz. Sanayicilerimizden beklentimiz ise  tesislerinde iş güvenliğini en üst seviyeye çıkartarak emekçilerimize sahip  çıkmaları. Sanayi tesislerine bu dönemde uygulamaları gereken kuralları ilettik.  Üretimin ve istihdamın sürekliliği kadar, emekçilerimizin sağlığının korunması da  sanayicilerimizin en kritik görevlerinden biri."

ENERJİ ÜRETMENİN ÖNÜ AÇILDI

Yapılan değişikliklere göre, OSB'lere sağlanan kolaylıklardan birisi  de güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretmenin önünün açılması oldu. OSB'de  yer alan sanayi ve hizmet destek parselinin boş kalan kısımlarında katılımcının  kendi ihtiyacı için gerekli olan rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik  üretim tesisi kurabilmesine imkan tanındı. Güneş ve rüzgar enerjisine dayalı  elektrik enerjisi üretim tesisleri, katılımcıya ait destek ünitesi kapsamında  değerlendirmeye alınacak.

OSB'YE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ

Ayrıca geri dönüşüm sektöründen gelen talepler doğrultusunda, OSB'ye  ait teknik altyapı alanında olması ve OSB müteşebbis heyet veya genel kurul  kararı alınması şartı ile geri dönüşüm ve bertaraf tesislerinin OSB'lerde  kurulmasına imkan tanındı.  Yönetmelikle bürokrasinin azaltılması ve  mevzuatın sadeleştirilmesi kapsamında da değişiklikler yapıldı. Artık özel OSB  kurulmasına ilişkin taleplerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletilmesinde tapu  ibrazı istenmeyecek. Bakanlığın onaylaması şartıyla OSB'lerin bağış yapmasına da  imkan verildi. 

OSB'LERİN ZARARA UĞRAMASI ENGELLENDİ

Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle OSB'lerde döviz  cinsinden arsa satışı yapılmasına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı.  Yeniden değerleme oranlarındaki artış nedeniyle arsa iptal ve iadelerinde  ödenecek bedelin hesaplanmasında parsel tahsis bedeli üst limit olarak  belirlendi. Böylece sanayici mağduriyetinin önüne geçilmesi amaçlandı ve  OSB'lerin zarara uğraması engellendi. Ayrıca Bakanlık kredisinin, uluslararası  anlaşmalar çerçevesinde dış finansman ile sağlandığı OSB yapım işi ihalelerinde,  kredi veren kuruluşun ihale usul ve esaslarının uygulanmasına ilişkin  düzenlemeler yapıldı.





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