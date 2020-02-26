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Otokar ile Iveco Bus ortak üretim anlaşması yaptı

26.02.2020 09:06

Son güncelleme : 26.02.2020 09:11
Koç Holding`in ana hissedar olduğu Otokar ile CNH Industrial`a ait ticari araç üreticisi Iveco Bus arasında ortak üretim ve işbirliği anlaşması yaptı.



REUTERS

Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre 2021 yılı sonunda başlayacak ve az 5 yıllık anlaşma kapsamında Otokar'ın Sakarya fabrikasında 5,000 adetten fazla araç üretilecek. Nihai adetler pazar koşullarına bağlı olacak.

26 MİLYON EURO TUTARINDAN ORTAK YATIRIM
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İki şirket anlaşma kapsamında 26 milyon euro tutarında ortak yatırım yapacak. KAP açıklamasında, "imzalanan iş birliği ve tedarik sözleşmesi kapsamında şirketimiz IVECO BUS'ın mevcut ürünlerini IVECO BUS adına Sakarya'daki fabrikasında üretecek... IVECO BUS'ın ürün portföyü; fabrikamızda üretilen Otokar ürünleri ile genişleyecek(tir)" denildi.

CNH Industrial'ın dün akşamki açıklamasına göre anlaşma kapsamında Doğu Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Asya pazarlarına özel araçlar da üretilecek. Araçlarda CNH'nin kardeş şirketi FPT Industrial'ın ürettiği motorlar kullanılacak.

Iveco Bus için minibüsten şehirlerarası otobüse kadar çeşitli yelpazede yolcu taşımacılığı araçları üretiyor.
 





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