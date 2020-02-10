Otomotiv devi Japonya`da üretime ara verecek















Japonya merkezli Nikkei Gazetesi Nissan'ın Japonya'nın güney batısında yer alan Kyushu üretim tesisinde koronavirüs sebebiyle üretime ara vereceğini yazdı.Bu durum salgının küresel tedarik zincirinde sıkıntı yaratmaya başladığının ciddi bir göstergesi olarak ifade ediliyor.Nikkei Gazetesi Nissan'ın salgın dolayısıyla Çin'den gerekli parçaları almakta zorlandığı için bu kararı aldığını ifade etti.