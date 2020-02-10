Nissan, koronavirüs sebebiyle Japonya`daki fabrikasında üretime ara verecek.
Otomotiv devi Japonya`da üretime ara verecek
10.02.2020 14:24
Son güncelleme : 10.02.2020 14:24
Japonya merkezli Nikkei Gazetesi Nissan'ın Japonya'nın güney batısında yer alan Kyushu üretim tesisinde koronavirüs sebebiyle üretime ara vereceğini yazdı.
Bu durum salgının küresel tedarik zincirinde sıkıntı yaratmaya başladığının ciddi bir göstergesi olarak ifade ediliyor.
Nikkei Gazetesi Nissan'ın salgın dolayısıyla Çin'den gerekli parçaları almakta zorlandığı için bu kararı aldığını ifade etti.
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