Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Otomotiv pazarı büyüdü

05.08.2020 13:15

Son güncelleme : 05.08.2020 13:15
Türkiye`de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3, bu yılın temmuz ayı ile geçen yılın temmuz ayı kıyaslandığında ise 387,5 büyüdü.



AA

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre,  Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın ocak-temmuz döneminde  geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3 artarak  341 bin 469 adet olarak  gerçekleşti.

Otomobil satışlarına bakıldığında, bu yılın 7 aylık döneminde geçen  yılın aynı dönemine göre yüzde 58,9 yükselerek 273 bin 22 adet seviyesinde  kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 65,8 artarak 68 bin 447 adede  ulaştı.

TEMMUZDA HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARINDAKİ BÜYÜME YÜZDE 610'U AŞTI

Yalnızca temmuz değerlendirildiğinde, 2020 yılı temmuz ayı otomobil ve  hafif ticari araç pazarı 2019 yılı temmuz ayına göre yüzde 387,5 artarak 87 bin  401 adet olarak belirlendi.

Otomobil satışları temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde  350,9 artışla 69 bin 427 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 610,7  artarak 17 bin 974 adet olarak kayıtlara geçti.

PAZAR, 10 YILLIK TEMMUZ AYI ORTALAMA SATIŞLARA GÖRE YÜZDE 42,5 ARTTI

Öte yandan, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık temmuz ayı  ortalama satışlara göre yüzde 42,5 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde  50,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık temmuz ayı ortalama  satışlara göre ise yüzde 18,1 arttı.

BENZİNLİ OTOMOBİL SATIŞLARI İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Otomobil pazarı temmuz sonunda motor hacmine göre, 1600cc altındaki  otomobil satışları yüzde 60,6 artarak yüzde 94,8 pay, 1600-2000cc aralığındaki  otomobil satışları yüzde 20 artarak yüzde 2 pay aldı. 2000cc üstü otomobil  satışlarının payı ise yüzde 5 azalarak yüzde 0,2 olarak belirlendi.

2020 yılı temmuz ayı sonunda otomobil pazarı motor tipine göre,  benzinli otomobil satışları 137 bin 446 adetle yüzde 50,3 pay alırken, dizel  otomobil satışları 114 bin 936 adetle yüzde 42,1 pay aldı.

Otogazlı otomobil satışlarının payı 12 bin 320 adetle yüzde 4,5  olurken, 191 adet elektrikli ve 8 bin 129 adet hibrit otomobil satışı  gerçekleşti.

SEDAN YİNE ZİRVEDE

Temmuz sonunda otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde  86,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 169 bin 464 adetle yüzde 62,1 pay, B segmenti  otomobiller de 64 bin 533 adetle yüzde 23,6 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde  tipi yüzde 44,4 payla yine sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 28,3 payla SUV ve yüzde 24,3 payla da  hatchback takip etti.

TİCARİDE İLK TERCİH VAN

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van  gövde tipi yüzde 76 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde  tipi yüzde 11,1 payla ikinci sırada yer aldı. Bunları, yüzde 7 ile pick-up ve yüzde 5,9 ile de minibüs takip etti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:001.093
Değişim :  0,57% |  6,21
Açılış :  1.095  
Önceki Kapanış :  1.087  
En Yüksek
1.101 En Düşük
1.066
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 7,92 27.710.037 % 10,00  
AVISA 13,99 8.417.413 % 9,98  
LUKSK 21,86 3.384.488 % 9,96  
ROYAL 2,55 2.055.810 % 9,91  
CRDFA 5,35 27.915.273 % 9,86  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,1750 9,2210 % 2,28  
Frank 7,6833 7,7295 % 2,35  
Riyal 1,8647 1,8740 % 1,91  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 2.041 2.042 21,87  
Altın Gr. 460 460 12,91  
Cumhuriyet 3.005 3.046 62,50  
Tam 3.096 3.137 66,60  
Yarım 1.503 1.534 37,20  
Çeyrek 754 768 17,50  
Gümüş.Ons 26,79 26,84 0,81  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 0,27  
B. Petrol 45,41 45,41 0,98  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru