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Otomotiv pazarı ocak-mayıs döneminde arttı

02.06.2020 11:38

Son güncelleme : 02.06.2020 11:47
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk 5 ayında 2019`un aynı dönemine göre yüzde 20,1 büyürken, satışlar bu yılın mayıs ayı ile geçen yılın mayıs ayı kıyaslandığında yüzde 2,4 azaldı.



AA

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mayıs döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 artarak 183 bin 95 adet oldu.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar,  2020 yılı ilk beş  aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artarak 146 bin 528 adet  seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 13,9'luk yükselişle 36  bin 567 adede ulaştı.

MAYIS AYINDA HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI YÜKSELDİ

Yalnızca mayıs değerlendirildiğinde, 2020 yılı mayıs ayı otomobil ve  hafif ticari araç pazarı 2019 yılı mayıs ayına göre yüzde 2,4 azalarak 32 bin 235  adet olarak belirlendi.

Bu dönemde otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde  7,6 azalarak 25 bin 73 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 21,6 artarak  7 bin 162 adet seviyesinde gerçekleşti.

10 YILLIK MAYIS ORTALAMASI YÜZDE 55 GERİLEDİ

Diğer yandan, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık mayıs  ayı ortalama satışlara göre yüzde 55 azaldı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde  53,8 ve hafif ticari araç pazarı da 10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlara göre  yüzde 58,9 geriledi.

BENZİNLİ OTOMOBİL SATIŞLARI İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

2020 yılı mayıs ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde  23,4 artarak yüzde 94,8 paya ulaşırken, 1600-2000cc aralığındaki otomobil  satışları yüzde 15,7 azalarak yüzde 1,9 paya sahip oldu.

2000cc üstü otomobil satışları ise yüzde 1,3 azalarak yüzde 0,2 pay  aldı.

Mayıs sonunda otomobil pazarı motor tipine göre bakıldığında benzinli  otomobil satışları 71 bin 699 adetle yüzde 48,9 payla ilk sırada yer aldı.

Ardından dizel otomobil satışları 63 bin 824 adetle yüzde 43,6 payla  ikinci, otogazlı otomobil satışları 6 bin 555 adetle  yüzde 4,5 pay aldı.

Ayrıca bu dönemde 133 adet elektrikli ve 4 bin 317 adet hibrit  otomobil satışı gerçekleşti.

EN ÇOK YİNE SEDAN TERCİH EDİLDİ

Mayıs sonunda otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde 84,1’ini  vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 88 bin 84 adetle yüzde 60,1 pay, B segmenti  otomobiller 34 bin 556 adetle yüzde 23,6 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde  tipi yüzde 44,7 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 29,2 payla SUV, yüzde 22,8 payla da HB  otomobiller takip etti.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van  gövde tipi yüzde 74 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde  tipi yüzde 12,5 payla ikinci sırada yer aldı. Bunları, yüzde 7,3'le pick-up ve yüzde 6,2 ile de minibüs takip  etti.




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