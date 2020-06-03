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Otomotiv pazarının lideri Renault oldu

03.06.2020 11:54

Son güncelleme : 03.06.2020 11:54
Türkiye`de üretim yapan Renault, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarda, liderliği Fiat`tan geri alarak ilk sıraya yerleşti.



AA

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği  bilgilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın  ocak-mayıs döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 artarak 183 bin 95  adet oldu.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar,  2020 yılı ilk beş  aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artarak 146 bin 528 adet  seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 13,9'luk yükselişle 36  bin 567 adede ulaştı.

Yalnızca mayıs değerlendirildiğinde, 2020 yılı mayıs ayı otomobil ve  hafif ticari araç pazarı 2019 yılı mayıs ayına göre yüzde 2,4 azalarak 32 bin 235  adet olarak belirlendi.

EN ÇOK SATAN 5 MARKA

Renault yılın ilk 5 aylık dönemde gerçekleştirdiği 25 bin 36 adetlik  satışla, ilk dört aylık satışlarda ilk sırada yer alan Fiat'ı geri de bırakarak  yeniden Türkiye otomotiv pazarının lideri oldu.

Ardından 24 bin 946 adetle Fiat ve 19 bin 294 adetle Volkswagen  sıralandı. Ford 19 bin 15 adetle dördüncü ve Peugeot da 14 bin 479 adetle beşinci  sırada yer aldı.

10 ADETTEN AZ SATAN MARKALAR

Markaların hafif ticari hariç, yalnızca otomobil satışlarına  bakıldığında yine Renault 24 bin 211 adetlik satışla birinci oldu. Bunu 15 bin  981 adetle Fiat ve 15 bin 441 adetlik satışla da Volkswagen izledi.

Söz konusu dönemde Infiniti marka otomobil satışı yapılmazken Aston  Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini ve Maserati gibi ultra lüks segmenti temsil  eden markalar 10 adetin altında satış yaptı.

HAFİF TİCARİDE EN ÇOK SATANLAR

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise ocak-mayıs döneminde 13  bin 423 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı.

Bunu 8 bin 965 adetle Fiat izledi.  Ardından 3 bin 853 adetle  Volkswagen sıralandı.

Bu dönemde Peugeot, 1.896 adetle en çok hafif ticari araç satan  markalar listesinde dördünce sırada yer aldı. Mercedes-Benz ise 1.547 adetle  beşinci sırada konumlandı.

OTOMOBİLDE SEDAN, HAFİF TİCARİDE VAN TERCİH EDİLDİ

Öte yandan otomobil pazarı gövde tiplerine göre ise en çok tercih  edilen gövde tipi yüzde 44,7 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 29,2 payla SUV, yüzde 22,8 payla da HB  otomobiller takip etti.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van  gövde tipi yüzde 74 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde  tipi yüzde 12,5 payla ikinci sırada yer aldı. Bunları, yüzde 7,3'le pick-up ve yüzde 6,2 ile de minibüs takip etti.




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