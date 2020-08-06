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Otomotiv sektörünü pandemi durdurmadı

06.08.2020 11:07

Son güncelleme : 06.08.2020 11:07
Türkiye otomotiv sektörü, yeni tip corona virüs (Kovid-19) pandemisine rağmen hem satışlarda hem de ihracatta ülke ekonomisinin lokomotifi olurken, performansıyla Avrupa`da da birçok ülkeyi geride bıraktı.



AA

Kovid-19 nedeniyle küresel piyasalardaki dalgalanmaların artırdığı  finansal riskler, tedarik zincirlerine ve ihracata yansıyan olumsuz etkiler ve  salgınla mücadele tedbirlerinin iç talebe etkileri ülke ekonomilerini zor durumda  bıraktı.

Özellikle salgının ilk dönemlerinde birçok sektör olumsuz  etkilenirken, otomotiv, en fazla etkilenen sektörlerin başında geldi. Otomotiv  üreticileri, üretimlerini durdurmak zorunda kaldı. Salgın mart-nisan-mayıs  döneminde Avrupa'daki satışlarda büyük kayıplar yaşanmasına neden olurken,  Türkiye otomotiv pazarı da salgından olumsuz etkilendi.

Virüsün Avrupa'ya kıyasla Türkiye'de daha geç görülmesi, alınan güçlü  önlemler ve Türkiye'deki satın alma iştahı gibi nedenler otomotiv satışlarında  Türkiye'nin daha güçlü kalmasını sağladı.

İhracat tarafından da otomotiv sektörü, ilk şoku atlatmasının ardından  güçlü konumunu korumaya devam etti.

YÜZDE 600'LERE VARAN REKOR ARTIŞLAR KAYDEDİLDİ

Verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu  yılın 7 ayında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3 artarak 341 bin 469 adet  olarak gerçekleşti.

Sadece temmuz ayı değerlendirildiğinde, Temmuz 2020'de otomobil ve  hafif ticari araç pazarı Temmuz 2019'a göre yüzde 387,5 artarak 87 bin 401 adet  olarak kaydedildi. Söz konusu satış adetleri "rekor seviye" olarak kayıtlara  geçti.

Otomobil satışları, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde  350,9 artışla 69 bin 427 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 610,7  artarak 17 bin 974 adet olarak gerçekleşti.

Bu arada, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık temmuz ayı  ortalama satışlarına göre yüzde 42,5 arttı.

AVRUPA PAZARI DARALIYOR, TÜRKİYE PAZARI BÜYÜYOR

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Avrupa  Birliği (AB-26) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ile  İngiltere'nin dahil olduğu pazar toplamına göre, ilk 6 ayda tüm Avrupa pazarları  daraldı.

Avrupa otomotiv satışları sırlamasında yılın ilk çeyreğinde 7. sırada  bulunan Türkiye, ilk yarıda 6. sıraya yükseldi. Haziran ayı sonunda Türkiye,  Avrupa'da yine satışlarını artıran tek ülke oldu.

İHRACATIN DA LİDERİ OTOMOTİV

Satışların yanı sıra ihracatta da tam gaz devam eden otomotiv, ülke  ekonomisinin lokomotif sektörü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Pandeminin ilk  dönemlerinde küresel etkenlerden dolayı düşüşe geçen otomotiv sektörü, sonraki  aylarda hızlı bir şekilde toparlanma sürecine girdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, haziran ayında 2  milyar 14 milyon 485 bin dolar olan otomotiv sektörü ihracatı, temmuzda yüzde  9,28 artarak 2 milyar 201 milyon 411 bin dolara çıktı.

Temmuz ayında otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat gerçekleştirdiği  ilk 10 ülkenin 8'ini AB ülkeleri oluşturdu.

Öte yandan, yıl sonunda satışların temmuz temposuyla devam etmesiyle  700-750 bin adetlik seviyelere ulaşacağı öngörülüyor.




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