Finansal olmayan şirketler tarafından ihraç edilen şirket tahvilleri, geçen yıl 13,5 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı.
Özel sektör tahvil borçları rekor kırdı
18.02.2020 16:11
Son güncelleme : 18.02.2020 16:11
AA
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından "özel sektör tahvil
borçlanmaları trendi, riskler ve para
politikasına" yönelik yayımlanan raporda, finansal olmayan şirketler tarafından ihraç edilen şirket tahvillerinin, 2008 küresel finansal krizinden bu yana görülmemiş seviyelere ulaşarak geçen yıl 13,5 trilyon dolara yükseldiği belirtildi.
Raporda, finansal olmayan özel sektör şirketlerinin, geçen yıl genişleyici para politikalarına dönülmesiyle rekor miktarda borçlandığı belirtilerek, bu borçların, daha uzun vadelere ve daha düşük kredi kalitesine sahip olduğu vurgulandı.
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310,30
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|6,49
|438.103.107
|% 16,10
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|BOSSA
|12,01
|56.703.319
|% 13,30
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|MNDRS
|1,83
|134.097.433
|% 10,24
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|YESIL
|15,14
|40.570.039
|% 10,19
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|HALKS
|2,75
|140.742
|% 10,00
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|HUBVC
|36,00
|93.172.149
|% -9,04
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|YKGYO
|3,30
|257.774.592
|% -8,84
|
|ISBIR
|551,10
|70.683
|% -8,13
|
|RAYSG
|4,32
|8.047.663
|% -8,09
|
|EDIP
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|GSRAY
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|
|THYAO
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|ASELS
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|2,34
|477.122.037
|% -0,85
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|GSRAY
|3,58
|1.357.484.110
|% 3,77
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|ODAS
|2,34
|477.122.037
|% -0,85
|
|GUSGR
|2,94
|531.586.347
|% 2,44
|
|ISGYO
|1,97
|347.058.384
|% -1,01
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|EKGYO
|1,65
|234.492.104
|% -0,60
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8873
|7,9268
|% 0,65
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|Frank
|6,1571
|6,1941
|% 0,32
|
|Riyal
|1,6136
|1,6217
|% 0,41
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.588
|1.588
|7,03
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|Altın Gr.
|310
|310
|2,35
|
|Cumhuriyet
|2.051
|2.082
|14,00
|
|Tam
|2.043
|2.094
|13,83
|
|Yarım
|987
|1.013
|6,68
|
|Çeyrek
|495
|506
|3,35
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,91
|0,12
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|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,03
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|B. Petrol
|56,37
|56,37
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