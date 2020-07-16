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Pandemide en çok firma kurulan sektörler açıklandı

16.07.2020 10:36

Son güncelleme : 16.07.2020 10:36
İstanbul Ticaret Odası (İTO), Kovid-19 pandemisinin etkili olduğu 1 Nisan-12 Temmuz tarihleri arasında kurulan 11 bin 165 firmanın sektörel dağılımını açıkladı.



AA

İTO’dan yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan-12 Temmuz tarihleri  arasındaki yaklaşık 3,5 aylık dönemde en fazla sayıda firma kuruluşunun yapıldığı  3 sektör, 957 firma ile perakende ticaret, 658 firma ile konut inşaatı ve 522  firma ile bilgi teknolojileri oldu.

Bu sektörleri 512 firma ile hazır giyim ve konfeksiyon, 447 firma ile  toptan ve dış ticaret, 434 firma ile işletme destek hizmetleri, 402’şer firma ile  restoran ve yiyecek içecek hizmetleri ile bilgi, iletişim ve medya, 345 firma ile  ilaç ve tıbbi cihaz ve 277 firma ile teknik hırdavat sektör grupları izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yeni  firma kayıtlarının İTO’daki meslek gruplarına dağılımının, girişimcilerin ve  dolayısıyla pandemide tüketicilerin talep ettiği ürün ve hizmetlere de işaret  ettiğini belirtti.

Avdagiç, söz konusu dönemde kurulan firmaların sektörlerine ilişkin,  "2019’da ikinci sırada olan perakende ticaretin bu yıl ilk sıraya çıktığını  görüyoruz. Bu dönemde bilgi teknolojileri sektörü 6'ncı sıradan 3'üncü sıraya  yükseldi. Yeni kurulan firma sayısında geçen yıl 17'nci sırada bulunan ilaç ve  tıbbi cihaz sektörü de bu yıl 1 Nisan-12 Temmuz döneminde 9'uncu oldu. Bu  sonuçlarla İstanbul iş dünyası şu ana kadar trendi bu sektörlerde gördü  diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca 425 bin firmanın üye olduğu Oda'da, firmaların 1 Nisan-12  Temmuz döneminde 537 bine yakın dış ticaret belgesi, bin 325 kapasite raporu ve  99 bine yakın online faaliyet belgesi talebi ilettiği bilgisine de yer verildi.

En çok firmanın kurulduğu 20 sektör ve sayıları ise şöyle sıralandı:

"Perakende ticaret    957, konut inşaatı    658, bilgi teknolojileri    522,  hazır giyim ve konfeksiyon    512, toptan ve dış ticaret    447, işletme destek  hizmetleri    434, restoran ve yiyecek içecek hizmetleri    402, bilgi, iletişim ve  medya    402, ilaç ve tıbbi cihaz    345, teknik hırdavat    277, toptan gıda ve temizlik  ürünleri    269, motorlu taşıt satış ve servisi    253, mimarlık ve mühendislik    235,  emlak müşavirleri    225, sağlık hizmetleri    217, taşımacılık ve lojistik  hizmetleri    201, kozmetik    196, makina ve ekipmanları    176, telekomünikasyon    173,  plastik ve kauçuk    168."




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