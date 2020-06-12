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Perakende satış hacmi azaldı

12.06.2020 10:11

Son güncelleme : 12.06.2020 10:18
Perakende satış hacmi yıllık yüzde 19,3 azaldı.



Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19,3 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %36,7, otomotiv yakıtı satışları %20,1 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları %12,5 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %21,0 AZALDI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %21,0 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %5,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %31,5, otomotiv yakıtı satışları %23,1 azaldı

PERAKENDE CİRO YILLIK %13,6 AZALDI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13,6 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %29,1, otomotiv yakıtı satışları %35,8 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları %26,8 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK %20,5 AZALDI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %20,5 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %3,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %29,8, otomotiv yakıtı satışları %31,8 azaldı.







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