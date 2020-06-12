Perakende satış hacmi yıllık yüzde 19,3 azaldı.
Perakende satış hacmi azaldı
12.06.2020 10:11
Son güncelleme : 12.06.2020 10:18
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19,3 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %36,7, otomotiv yakıtı satışları %20,1 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları %12,5 arttı.
PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %21,0 AZALDI
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %21,0 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %5,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %31,5, otomotiv yakıtı satışları %23,1 azaldı
PERAKENDE CİRO YILLIK %13,6 AZALDI
Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13,6 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %29,1, otomotiv yakıtı satışları %35,8 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları %26,8 arttı.
PERAKENDE CİRO AYLIK %20,5 AZALDI
Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %20,5 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %3,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %29,8, otomotiv yakıtı satışları %31,8 azaldı.
10:02107.876
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -1.279,66
|Açılış
|: 108.485
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|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
108.485
En Düşük
107.833
10:026,8194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0200
|Açılış
|: 6,8370
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|Önceki Kapanış
|: 6,8110
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6,8437
En Düşük
6,8107
10:027,7223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0088
|Açılış
|: 7,7550
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|Önceki Kapanış
|: 7,7250
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7,7392
En Düşük
7,7036
10:02380,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,84
|Açılış
|: 380,86
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|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
380,99
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|10,69
|1.735.040
|% 9,53
|
|GLRYH
|12,90
|3.323.066
|% 9,32
|
|ISBIR
|1.160,00
|361.920
|% 7,99
|
|YYAPI
|0,96
|2.635.308
|% 5,49
|
|OYAYO
|6,80
|1.658.336
|% 3,50
|
|CASA
|19,35
|6.734
|% -10,00
|
|YONGA
|29,06
|31.675
|% -9,98
|
|SALIX
|9,23
|62.718
|% -9,95
|
|EGCEY
|1,45
|167.363
|% -9,94
|
|FORMT
|3,26
|1.284.323
|% -8,94
|
|GARAN
|8,10
|1.031.048.314
|% -0,74
|
|TSKB
|1,24
|477.479.201
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,85
|418.531.754
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,65
|262.603.957
|% 0,00
|
|TUPRS
|87,10
|262.330.978
|% 0,00
|
|TSKB
|1,24
|477.479.201
|% 0,00
|
|GARAN
|8,10
|1.031.048.314
|% -0,74
|
|GUSGR
|3,85
|418.531.754
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,65
|262.603.957
|% 0,00
|
|TRGYO
|2,99
|215.217.531
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5770
|8,6200
|% -0,22
|
|Frank
|7,2094
|7,2528
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8171
|1,8262
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|4,73
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.489
|3,50
|
|Tam
|2.536
|2.558
|3,60
|
|Yarım
|1.238
|1.248
|1,70
|
|Çeyrek
|619
|625
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,58
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|37,19
|37,19
|-1,36
|