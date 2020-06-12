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Petrol fiyatlarında yön yeniden yukarıya döndü

12.06.2020 14:12

Son güncelleme : 12.06.2020 14:12
Küresel ekonomide toparlanma kaygıları ve artan stokların etkisiyle sert düşen petrol fiyatlarında yön yeniden yukarıya döndü.



DHA

Küresel petrol piyasalarında bugün erken saatlerde 37.2 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı yeniden 39 dolar sınırına döndü.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) ABD genelindeki hampetrol stoklarının geçen hafta 5.7 milyon varil artışla 538.1 milyon varillik rekor düzeye tırmandığını açıklamasıyla başlamıştı.

ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, dünyanın en çok petrol tüketen ABD ekonomisinde toparlanmanın uzun süreceğine ilişkin öngörüler yapılması da düşüşü hızlandırmıştı.

Buna karşılık, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubu, günde 9.7 milyon varillik toplam üretim kısıntısını Temmuz sonuna kadar sürdürmeyi kararlaştırdılar.

Gelişmelerle, Ağustos teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.49 artışla 38.75 dolara, Temmuz teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.41 artışla 36.49 dolara yükseldi.




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