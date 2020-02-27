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Petrol ithalatı aralıkta arttı

27.02.2020 10:20

Son güncelleme : 27.02.2020 10:20
Türkiye`nin toplam petrol ithalatı geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,32 artarak 3 milyon 642 bin 373 tona yükseldi.



AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun aralık ayına ilişkin "Petrol  Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 21,72 artışla 2 milyon 576 bin 637 tona çıktı.

Geçen yıl aralık ayında en fazla ham petrol ithalatı, 1 milyon 36 bin  105 tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 924 bin 699 tonla Rusya, 162 bin 92  tonla Suudi Arabistan izledi.

Söz konusu dönemde motorin ithalatı ise yüzde 2,09 artışla 813 bin 236  tona yükseldi. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları,  fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı geçen yıl aralıkta bir  önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,32 artarak 3 milyon 642 bin 373 tona  ulaştı.

PETROL İHRACATI

Havacılık yakıtları ihracatı 2019 Aralık'ta bir önceki yılın aynı  ayına kıyasla yüzde 21,69 artışla 440 bin 784 tona çıktı. Denizcilik yakıtları  ihracatı ise yüzde 82,05  azalışla 52 bin 941 tona geriledi.

Bu dönemde, motorin türleri ihracatı yüzde 555,58  artışla 293 bin 691  tona ulaşırken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 0,29  azalışla 277 bin 744 tona  düştü.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat  yüzde 17,95 artarak 1 milyon 191 bin 827 ton olarak gerçekleşti.

RAFİNERİ PETROL ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ

Söz konusu dönemde motorin türleri üretimi, yüzde 40,36  artışla 1  milyon 255 bin 65 tona çıkarken, benzin türleri üretimi yüzde 4,61  artışla 453  bin 573 tona yükseldi. Havacılık yakıtları üretimi de yüzde 12,98  artarak 486  bin 501 tona çıktı. Denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 78,20  azalarak 62 bin  694 ton oldu.

Diğer yakıt türleriyle birlikte, toplam rafineri petrol ürünleri  üretimi 2019 Aralık'ta yüzde 11,53  artışla 2 milyon 855 bin 414 tona  yükseldi.

PETROL ÜRÜNÜ SATIŞLARI

Bu dönemde motorin türleri satışı ise yüzde 13,81  artarak 2 milyon  109 bin 10 tona, benzin türleri satışı da yüzde 5,45  artışla 191 bin 394 tona  yükseldi.

Böylece bu ayda Türkiye'de diğer ürünlerle birlikte toplam petrol ürünü satışları yüzde 15,28  artarak 2 milyon 512 bin 228 tona çıktı.




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