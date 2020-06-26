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Petrol ithalatı nisanda azaldı

26.06.2020 09:24

Son güncelleme : 26.06.2020 09:24
Türkiye`nin toplam petrol ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 azalarak 2 milyon 937 bin 325 tona geriledi.



AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin "Petrol  Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en  büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 1,1 düşüşle 2 milyon 352 bin 277  ton oldu.

Bu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 1 milyon 464 bin 144 tonla  Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 513 bin 254 tonla Rusya ve 273 bin 93 tonla Norveç  izledi.

Söz konusu dönemde motorin ithalatı ise yüzde 52,8 azalarak 462 bin  735 tona düştü. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları,  fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı nisanda geçen yılın aynı  ayına göre yüzde 18,1 azalışla 2 milyon 937 bin 325 ton  olarak gerçekleşti.

PETROL İHRACATI

Havacılık yakıtları ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla  yüzde 48,9 azalarak 197 bin 200 tona geriledi. Denizcilik yakıtları ihracatı ise  yüzde 81,6 azalışla 50 bin 431 tona düştü.

Bu dönemde, motorin türleri ihracatı yüzde 112 artışla 360 bin 621  tona ulaşırken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 45 azalışla 118 bin 519 ton  oldu.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat  yaklaşık yüzde 27 azalarak 867 bin 14 tona geriledi.

RAFİNERİ PETROL ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ

Söz konusu dönemde motorin türleri üretimi, yüzde 25 artışla 1 milyon  268 bin 89 tona çıkarken, benzin türleri üretimi yüzde 33,2 azalarak 273 bin 908  tona geriledi. Havacılık yakıtları üretimi de yüzde 58 azalışla 157 bin 187 ton  olarak kayıtlara geçti.

Diğer yakıt türleriyle birlikte, toplam rafineri petrol ürünleri  üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 düşüşle 2 milyon 588 bin  584 tona geriledi.

PETROL ÜRÜNÜ SATIŞLARI

Bu dönemde motorin türleri satışı yüzde 23,1 düşüşle 1 milyon 528 bin  46 tona geriledi, benzin türleri satışı da yüzde 39,4 azalarak 114 bin 140 ton  oldu.

Böylece nisanda geçen yılın aynı ayına göre Türkiye'de diğer ürünlerle  birlikte petrol ürünü satışları yüzde 26,7 azalarak 1 milyon 717 bin 104 ton  seviyesinde gerçekleşti.




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