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Petrol kaç dolardan işlem görüyor?

20.05.2020 09:34

Son güncelleme : 20.05.2020 09:38
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 34,80 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 35,76 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 34,65  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.21 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 34,80 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 32 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol fiyatları, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının  etkisiyle gerileyen petrol talebinin yeniden artması ve üretici ülkelerin petrol  kısıntı kararlarının etkilerini göstermesi sebebiyle yükseliş gösteriyor.

Uzmanlar, dünya genelinde aşamalı başlayan karantina tedbirlerinin  gevşetilmesiyle ekonomilerin hız kazanacağı beklentilerinin petrolün fiyatlarına  artış olarak yansıyacağını belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 35,54 ile 37,10 dolar aralığının direnç,  33,98 ile 32,42 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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