Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 34,80 dolardan işlem görüyor.
Petrol kaç dolardan işlem görüyor?
20.05.2020 09:34
Son güncelleme : 20.05.2020 09:38
AA
Dün 35,76 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 34,65 dolar
seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 34,80 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 32 dolardan alıcı buldu.
Küresel petrol fiyatları, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle gerileyen petrol talebinin yeniden artması ve üretici ülkelerin petrol kısıntı kararlarının etkilerini göstermesi sebebiyle yükseliş gösteriyor.
Uzmanlar, dünya genelinde aşamalı başlayan karantina tedbirlerinin gevşetilmesiyle ekonomilerin hız kazanacağı beklentilerinin petrolün fiyatlarına artış olarak yansıyacağını belirtiyor.
Brent petrolde teknik olarak 35,54 ile 37,10 dolar aralığının direnç, 33,98 ile 32,42 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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|: 379,92
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382,17
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|SNKRN
|2,95
|3.420.114
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|SNKRN
|2,95
|3.420.114
|% 0,00
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 0,00
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 0,00
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,00
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 0,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 0,00
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2785
|8,3200
|% 0,08
|
|Frank
|6,9623
|7,0042
|% 0,29
|
|Riyal
|1,7994
|1,8084
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|2,99
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,96
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.508
|11,20
|
|Tam
|2.530
|2.573
|11,50
|
|Yarım
|1.235
|1.258
|5,60
|
|Çeyrek
|617
|629
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,57
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,06
|
|B. Petrol
|34,75
|34,75
|0,10
|