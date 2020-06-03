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Petrol kaç dolardan işlem görüyor?

03.06.2020 09:47

Son güncelleme : 03.06.2020 09:47
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 40,34 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 39,75 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,57  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.36 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 1,94 artışla 40,34 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,87 dolardan alıcı buldu.

Küresel piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC  dışı bazı üretici ülkeler tarafından gelecek hafta düzenlenmesi beklenen  toplantıya odaklanırken, toplantıdan petrol üretim miktarındaki kesintinin  uzatılması kararı çıkması bekleniyor.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan  verilere göre, geçen hafta yaklaşık 500 bin varil azalan ABD ticari ham petrol  stokları da petrol fiyatlarının yükselişine katkıda bulunuyor.

Bu arada, İran'ın, Venezuela'ya gönderdiği beşinci ve son petrol yüklü  tankerin Venezuela kara sularına girdiği açıklandı.

Brent petrolde teknik olarak 40,54 ile 40,95 dolar aralığının direnç, 40,13 ile 39,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.




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