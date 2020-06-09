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Petrol kaç dolardan işlem görüyor?

09.06.2020 09:42

Son güncelleme : 09.06.2020 09:48
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 41,07 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 43,31 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 40,80  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.30 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 0,66 artışla 41,07 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 38,98 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol  üreticisi ülkelerin, nisan ayında alınan günlük 9,7 milyon varillik petrol  kesintisi anlaşmasını temmuz ayının sonuna kadar uzatma kararı almasıyla petrol  fiyatlarında yükseliş görüldü.

Kısıntı kararının yanında, dünya genelinde birçok ülkenin ve ABD’deki  bazı eyaletlerin  salgın tedbirlerini yumuşatmalarıyla ekonomik canlanmanın  petrol talebini artıracağı beklentisi de fiyatların yükselmesinde etkili oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 42,58 ile 45,31 dolar aralığının direnç,  39,85 ile 37,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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