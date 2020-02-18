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Petrol kaç dolardan işlem görüyor?

18.02.2020 09:47

Son güncelleme : 18.02.2020 09:47
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 57,11 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 57,70 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 57,55  dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre  yüzde 0,76 düşüşle 57,11 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 51,98 dolardan alıcı buldu.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını  kaybedenlerin sayısının 1869'a yükselmesiyle, küresel petrol talebindeki  zayıflama devam ediyor.

Talepteki zayıflamaya karşı tedbir alması beklenen Petrol İhraç Eden  Ülkeler Örgütü'nün (OPEC), gelecek ay Avusturya'nın başkenti Viyana'da  düzenleyeceği toplantıda günlük üretimin 600 bin varil daha düşürülmesi  bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 57,12 ile 57,23 dolar aralığının direnç,  57,01 ile 56,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.




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