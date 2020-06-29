Petrol fiyatları, yatırımcıların Covid-19 pandemisine odaklandığı emtia piyasalarında, üretim kısıntısının desteğinde, önceki kayıplarının bir bölümünü geri aldı.
Petrol kayıplarının bir bölümünü geri aldı
29.06.2020 15:39
Son güncelleme : 29.06.2020 15:48
DHA
Başta ABD olmak üzere, Covid-19 pandemisine ilişkin artan vaka sayıları ve ikinci dalga endişeleriyle petrol fiyatları, üretim kısıntılarına karşın bir süredir düşüyordu.
Bununla birlikte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubunun, üretim kısıntıları konusunda kararlılık açıklamaları, fiyatların önümüzdeki dönemde yükseleceğine ilişkin beklentiler güç kazanıyor. OPEC+ grubu Mayıs başından bu yana günde ortalama 9.7 milyon varil üretim kısıntısı uyguluyor. Kısıntıya uymakta aksama yaşayan ülkeler de, söz konusu açıklarını iki-üç ay içinde kapatacaklarını açıkladılar.
Bu gelişmelerle, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.12 artışla 41.07 dolara çıkarken, ABD Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.44 artışla 38.66 dolara yükseldi.
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|BJKAS
|2,75
|199.379.925
|% 10,00
|
|SEKFK
|5,06
|10.243.802
|% 10,00
|
|VERUS
|26,40
|5.367.358
|% 10,00
|
|EKIZ
|11,46
|2.938.370
|% 9,98
|
|IDEAS
|3,65
|876.351
|% 9,94
|
|YONGA
|24,50
|147.311
|% -7,89
|
|EGCYH
|0,85
|478.238
|% -7,61
|
|DAGI
|6,19
|10.403.080
|% -7,34
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|TSPOR
|7,70
|326.461.027
|% -5,64
|
|TKURU
|15,50
|103.651
|% -4,97
|
|GARAN
|8,38
|1.063.693.078
|% 1,95
|
|ODAS
|2,50
|974.892.659
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,11
|553.261.358
|% 2,30
|
|EKGYO
|1,93
|500.218.624
|% 2,12
|
|HALKB
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|482.641.726
|% 1,75
|
|ODAS
|2,50
|974.892.659
|% 0,00
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|EKGYO
|1,93
|500.218.624
|% 2,12
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|ZOREN
|2,09
|381.379.945
|% 3,47
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|KRDMD
|3,11
|553.261.358
|% 2,30
|
|IHLGM
|1,62
|287.009.001
|% 1,25
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4088
|8,4510
|% -0,28
|
|Frank
|7,2206
|7,2641
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-3,52
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.547
|7,20
|
|Tam
|2.603
|2.614
|7,30
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|3,60
|
|Çeyrek
|632
|640
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|-0,04
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|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,01
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|B. Petrol
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