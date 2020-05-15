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Petrol ne kadar oldu?

15.05.2020 10:07

Son güncelleme : 15.05.2020 10:07
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 31,95 dolardan işlem görüyor.



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Dün 31,55 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 31,12  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.45 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 2,66 artışla 31,95 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 28,13 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) aylık petrol piyasası raporuna  göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi nisanda bir  önceki aya göre günlük 2 milyon 380 bin varil artışla 30 milyon 730 bin varil  oldu.

Bu arada, İngiltere merkezli küresel yatırım bankası Barclays, bu yıl  için petrol fiyatları tahminini Brent ve WTI petrol için varil başına 5 ila 6  dolar, 2021 için de varil başına 16 dolar yükseltti.

Ayrıca, ABD merkezi Enverus verilerine göre, ülkenin petrol ve doğal  gaz kule sayısı 29 adet azalarak 369'a indi.

Fiyatlar, beklenen ekonomik toparlanmanın talebi artıracağı ve bazı  ülkelerin varolan OPEC  kesintilerine ek yapacaklarını açıkladıkları diğer  kesintilerin de fiyatları destekleyeceği beklentileriyle yükseliyor.

Uzmanlar, yeni tip corona virüs salgınının ekonomileri kötü yönde  etkilemeye devam ettiğini, tedbirleri gevşeten bazı ülkelerde vakaların yeniden  artıyor olmasının küresel piyasalarda tedirginlik yarattığını ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 32,03 ile 32,31 dolar aralığının direnç,  31,75 ile 31,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği  belirtiliyor.




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Gümüş Gr. 3,61 3,62 0,09  
B. Petrol 32,16 32,16 1,03  
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