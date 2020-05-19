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Petrol ne kadar oldu?

19.05.2020 09:36

Son güncelleme : 19.05.2020 09:36
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 35,17 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 35,72 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 34,81  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.20 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 35,17 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 32,13 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol fiyatları, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının  etkisiyle gerileyen petrol talebinin yeniden artması ve üretici ülkelerin petrol  kısıntı kararlarını uyguladıkları haberleri nedeniyle artış gösteriyor.

Küresel piyasalarda, salgına ilişkin gelişmeler, ABD ile Çin  arasındaki ekonomik gelişmeler ve küresel anlamda petrol arz-talep haberleri  takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 36,13 ile 39,16 dolar aralığının direnç,  33,10 ile 30,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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