Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 35,17 dolardan işlem görüyor.
Petrol ne kadar oldu?
19.05.2020 09:36
Son güncelleme : 19.05.2020 09:36
AA
Dün 35,72 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 34,81 dolar
seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 35,17 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 32,13 dolardan alıcı buldu.
Küresel petrol fiyatları, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle gerileyen petrol talebinin yeniden artması ve üretici ülkelerin petrol kısıntı kararlarını uyguladıkları haberleri nedeniyle artış gösteriyor.
Küresel piyasalarda, salgına ilişkin gelişmeler, ABD ile Çin arasındaki ekonomik gelişmeler ve küresel anlamda petrol arz-talep haberleri takip edilecek.
Brent petrolde teknik olarak 36,13 ile 39,16 dolar aralığının direnç, 33,10 ile 30,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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|: 99.768
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100.897
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|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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385,00
En Düşük
382,81
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|ARTI
|2,59
|1.677.022
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,82
|21.707.044
|% 0,00
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 0,00
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 0,00
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,00
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 0,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 0,00
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3892
|8,4313
|% 0,20
|
|Frank
|7,0439
|7,0864
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8237
|1,8329
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|0,59
|
|Altın Gr.
|383
|384
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.512
|0,70
|
|Tam
|2.538
|2.577
|0,80
|
|Yarım
|1.239
|1.260
|0,30
|
|Çeyrek
|619
|630
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,08
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|0,02
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|B. Petrol
|35,13
|35,13
|0,32
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