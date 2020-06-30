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Petrol ne kadar oldu?

30.06.2020 09:45

Son güncelleme : 30.06.2020 09:45
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 41,62 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 41,95 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,71  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.23 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 0,21 azalışla 41,62 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,41 dolardan alıcı buldu.

Yaz sezonunun başlamasıyla ABD, Avrupa ve Asya'nın büyük  ekonomilerinde taşıt kullanımı ve benzin tüketiminin artması küresel petrol  talebinin canlandığı sinyalini verirken, dün petrol fiyatları yüzde 3'ün üzerinde  yükseliş kaydetti.

Ancak Libya'nın petrol ihracatını yeniden başlatmaya çalışması küresel  petrol piyasasında arz fazlası endişelerini de beraberinde getirdi.

Ülkede petrolün çıkartılması ve ihracatından sorumlu Libya Ulusal  Petrol Kurumundan yapılan açıklamada, Libya üzerindeki ablukanın kaldırılması  için komşu ülkelerle müzakerelerin devam ettiği belirtilirken, ülkenin petrol  tesislerinin askeri hedef veya siyasette pazarlık kozu olarak kullanılmaması için  çözüm arayışı içinde olunduğu kaydedildi.

Arz tarafında yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga  riski, ekonomik faaliyetler ve küresel petrol talebi görünümünü olumsuz  etkileyerek fiyatları baskı altında tutmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 41,67 ile 41,82 dolar aralığının direnç,  41,52 ile 41,37 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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Gümüş Gr. 3,93 3,94 0,00  
B. Petrol 41,63 41,63 -0,24  
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