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Petrol ne kadar oldu?

06.03.2020 10:05

Son güncelleme : 06.03.2020 10:05
Brent petrolün varili, haftanın son iş günü uluslararası piyasalarda 49,67 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 52,17 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 50,08  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, saat 09.30 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 0,81 azalışla 49,67 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 45,55 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC)  önerdiği 1,5 milyon varillik ek kesintilere, özellikle Rusya'nın sıcak bakmaması  nedeniyle OPEC dışı ülkelerin bir anlaşmaya varamayacağı, Kovid-19 salgını  nedeniyle oluşan talep düşüşüne karşı önlemlerin yetersiz kalacağı korkuları  neden oluyor.

OPEC dün gerçekleştirdiği toplantıda 1 milyon varillik kesintinin OPEC  üyesi ülkeler tarafından, 500 bin varillik kesintinin ise Rusya'nın liderliğini  yaptığı OPEC dışı ülkeler tarafından karşılanması tavsiyesinde bulunmuştu.

Tavsiyenin, bugün gerçekleştirilecek ve Rusya'nın da katılacağı  toplantıda resmi karara bağlanması bekleniyordu fakat Rusya'nın buna sıcak  bakmaması nedeniyle anlaşmanın gerçekleşmeyeceği beklentisi piyasalara hakim  durumda.

Bugün petrol piyasasında, söz konusu toplantı ve alınacak kararların  petrol piyasalarına etkileri takip edilecek. Brent petrolde teknik olarak 49,56 ile 49,80 dolar aralığının direnç,  49,32 ile 49,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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