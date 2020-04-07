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Petrol ne kadar oldu?

07.04.2020 10:11

Son güncelleme : 07.04.2020 10:16
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 33,85 dolardan işlem görüyor.



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Dün 34,24 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 33,05  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.58 itibarıyla kapanışa  göre yüzde 2,4 artışla 33,85 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas  türü (WTI) ham petrolün varili 26,90 dolardan alıcı buldu.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel petrol  talebinin günlük 15-20 milyon varil azalması bekleniyor. Küresel petrol piyasalarında, Rusya ve Suudi Arabistan görüşmesinin 9 Nisan'da yapılacağının onaylanması fiyatları az da olsa yükseltti.

Uzmanlar, tarafların Kovid-19 nedeniyle oluşan petrol talep düşüşünü telafi edemeyeceğini belirtiyor. Ayrıca, ABD dolarının kısmi düşüşü, petrol fiyatlarını yukarı yönlü  destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 34,13 ile 34,30 dolar aralığının direnç, 33,81 ile 33,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

 




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