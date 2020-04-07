Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 33,85 dolardan işlem görüyor.
Petrol ne kadar oldu?
07.04.2020 10:11
Son güncelleme : 07.04.2020 10:16
AA
Dün 34,24 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 33,05 dolar
seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,4 artışla 33,85 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 26,90 dolardan alıcı buldu.
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel petrol talebinin günlük 15-20 milyon varil azalması bekleniyor. Küresel petrol piyasalarında, Rusya ve Suudi Arabistan görüşmesinin 9 Nisan'da yapılacağının onaylanması fiyatları az da olsa yükseltti.
Uzmanlar, tarafların Kovid-19 nedeniyle oluşan petrol talep düşüşünü telafi edemeyeceğini belirtiyor. Ayrıca, ABD dolarının kısmi düşüşü, petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.
Brent petrolde teknik olarak 34,13 ile 34,30 dolar aralığının direnç, 33,81 ile 33,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
10:0093.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 1.332,81
|Açılış
|: 93.174
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|Önceki Kapanış
|: 92.071
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93.438
En Düşük
93.174
10:006,7191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0618
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7883
En Düşük
6,7050
10:007,3073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
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|Açılış
|: 0,0000
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En Düşük
7,2810
10:00359,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
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|Açılış
|: 359,99
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|Önceki Kapanış
|: 362,00
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365,14
En Düşük
358,49
BIST En Aktif Hisseler
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|KLNMA
|30,38
|2.263.188
|% 9,99
|
|TACTR
|2,87
|47.002
|% 9,96
|
|AYCES
|16,58
|52.807
|% 9,95
|
|OYAYO
|5,34
|545.988
|% 9,88
|
|UZERB
|2,68
|48.066
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|69.398
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,51
|31.215
|% -5,56
|
|GEDIK
|16,00
|143.328
|% -3,85
|
|EGCYO
|0,35
|47.168
|% -2,78
|
|THYAO
|9,17
|602.520.414
|% 0,00
|
|TIRE
|7,37
|112.300.135
|% 0,00
|
|TKNSA
|6,39
|101.926.658
|% 0,00
|
|TCELL
|12,80
|96.874.172
|% 0,87
|
|TKFEN
|14,10
|76.625.364
|% 0,00
|
|THYAO
|9,17
|602.520.414
|% 0,00
|
|TEKTU
|0,93
|24.138.480
|% 0,00
|
|TKNSA
|6,39
|101.926.658
|% 0,00
|
|TIRE
|7,37
|112.300.135
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,90
|15.499.168
|% 1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2426
|8,2839
|% -0,24
|
|Frank
|6,8654
|6,9068
|% -0,44
|
|Riyal
|1,7823
|1,7913
|% -0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.662
|-0,85
|
|Altın Gr.
|360
|360
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,30
|15,37
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,05
|
|B. Petrol
|33,88
|33,88
|0,83
|