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Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik

28.07.2020 11:02

Son güncelleme : 28.07.2020 11:02
Petrol sektöründe atık madeni yağlardan üretilenler hariç olmak üzere, baz yağ üretilmesi sadece rafinerici lisansı kapsamında yapılabilecek.



AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) , Petrol Piyasası Lisans  Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, dağıtıcı lisansı sahibi şirketlerin birleşmesi durumunda,  her bir bayi için lisans tadil bedeli yatırılmış olması koşuluyla, başka bir  belge aranmaksızın bayilerin dağıtıcı tadili yapılabilecek.

Dağıtıcı lisansı sahipleri bayilik teşkilatını korumakla yükümlü  olacak. Bayilik teşkilatının oluşturulamaması veya oluşturulduktan sonra  korunamaması durumunda, dağıtıcı lisansı sahibinin bildirime gerek olmaksızın  otuz gün içinde gerekli bayi sayısına ulaşması zorunlu olacak.

Bayilik lisansları, akaryakıt veya ihrakiye alt başlıkları altında  verilecek. Atık madeni yağlardan üretilenler hariç olmak üzere, baz yağ  üretilmesi sadece rafinerici lisansı kapsamında yapılabilecek.

Öte yandan, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve  Desteklenmesine ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de  Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması  (YEKDEM) gelirinin hesaplanmasında değişikliğe gidildi.




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