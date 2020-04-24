`Petrol şirketleri için kredi programı hazırlamayı değerlendiriyoruz`















ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin verdiği demeçte, zor durumda olan ve federal yardım arayışına giren Amerikan petrol şirketleri için bir devlet kredi programı oluşturmayı değerlendirmekte olduklarını bildirdi.



Mnuchin, "Petrol ve gaz sektörüne destek için bir kredi kolaylığı sağlamayı değerlendiriyoruz. Bir çok farklı seçeneği değerlendiriyoruz. Ancak henüz herhangi bir sonuca varmadık" diye konuştu.