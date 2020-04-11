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`Petrol üretimimiz düşebilir`

11.04.2020 10:59

Son güncelleme : 11.04.2020 10:59
ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette, corona virüs (Kovid-19) nedeniyle petrol piyasasındaki zorluklar karşısında ülkesinin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 2-3 milyon varil düşebileceğini söyledi.



AA

Dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olan ABD'nin Enerji Bakanı Brouillette, G20 kapsamında üye ülkelerin enerji bakanlarının katıldığı toplantıda bir konuşma yaptı.

Corona virüsün dünya genelinde ekonomilere ve enerji piyasalarına olumsuz etkilerinin olduğunu aktaran Brouillette, küresel petrol talebinde önemli düşüş yaşandığını belirtti.

Brouillette, küresel enerji piyasalarının dengelenmesi gerektiğinin  altını çizerek, petrol fiyatlarındaki tehlikeli düşüşün sona erdirilmesi  gerektiğini kaydetti.

Petrol üreticisi her ülkenin piyasadaki arz-talep dengesizliğini  ortadan kaldırmak için çalışması gerektiğini vurgulayan Brouillette, piyasadaki  arz fazlasını düşürmek için her ülkenin tüm imkanlarını seferber etme çağrısında  bulundu.

Brouillette, ülkesinin stratejik petrol stoklarını kullanıma açarak  piyasadaki arz fazlasının bir kısmını stoklayabileceği bilgisini paylaştı.

Petrol piyasasında istikrarın sağlanması için ABD hükümetinin gerekli  adımları attığını aktaran Brouillette, "Bu yılın sonunda ABD'nin ham petrol  üretiminin günlük ortalama 2 milyon, hatta 3 milyon varile kadar düşmesini tahmin  ediyoruz." dedi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ülkeler,  küresel petrol piyasasında arz-talep dengesinin sağlanması için günlük ham petrol  üretim miktarlarını 1 Mayıs-30 Haziran arasında günlük ortalama 10 milyon varil  azaltma kararını bu sabah almıştı.

OPEC'in en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan ve OPEC dışı ülkelerin lideri Rusya'nın üretimini Kasım 2018'de geride bırakan ABD, hala  dünyanın en büyük ham petrol üreticisi konumunda bulunuyor.






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