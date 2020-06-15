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Petrolün varili 37,35 dolar

15.06.2020 09:42

Son güncelleme : 15.06.2020 09:42
Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 37,35 dolardan işlem görüyor.



Cuma günü 39,45 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü  38,73 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.20  itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,56 azalışla 37,35 dolardan işlem gördü. Aynı  dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 34,51 dolardan alıcı  buldu.

Küresel petrol fiyatları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında  ikinci dalga ihtimalinin küresel ekonomileri olumsuz etkileyebileceğine ilişkin  endişeler ve yüksek seyreden ham petrol stokları nedeniyle aşağı yönlü hareketine  devam ediyor.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı  petrol üreticisi ülkelerin üretim kısıntısı kararlarının fiyatların düşüşünü  kısıtladığını kaydediyor.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık  verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 6-12 Haziran haftasında bir  önceki haftaya göre 7 azalarak 199’a geriledi. ABD'deki petrol sondaj kulesi  sayısı 13 hafta üst üste düşüş gösterirken bu sürede toplam 484 azalmış oldu.

Brent petrolde teknik olarak 38,65 ile 39,40 dolar aralığının direnç,  37,10 ile 36,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.





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Gümüş Gr. 3,75 3,76 -0,08  
B. Petrol 37,35 37,35 -1,38  
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