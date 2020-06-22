Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 42,11 dolardan işlem görüyor.
Petrolün varili kaç dolar?
22.06.2020 09:43
Son güncelleme : 22.06.2020 09:43
AA
Cuma günü 42,34 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,23 dolar
seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 42,11 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,70 dolardan alıcı buldu.
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga ihtimalinin ülke ekonomilerini ve küresel petrol talebini olumsuz etkileyebileceğine ilişkin endişeler, petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.
Talep tarafında ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin üretim kesinti miktarlarında üyelerin tam uyum
sağlamasına yönelik attığı adımlar, küresel piyasada arz fazlasını azaltacak önemli bir gelişme olarak görülüyor.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 13-19 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 10 azalarak 189’a geriledi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 14 hafta üst üste düşüş gösterirken bu sürede toplam 494 azalmış oldu.
Brent petrolde teknik olarak 42,20 ile 42,30 dolar aralığının direnç, 42,01 ile 41,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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|
|IHYAY
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|% 0,00
|
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|
|AKBNK
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|2.199.094.707
|% 0,00
|
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|0,0000
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|Euro
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|2.582
|31,10
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|16,10
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|Gümüş.Ons
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