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Petrolün varili kaç dolar?

22.06.2020 09:43

Son güncelleme : 22.06.2020 09:43
Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 42,11 dolardan işlem görüyor.



AA

Cuma günü 42,34 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü  42,23 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.27  itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 42,11 dolardan işlem gördü. Aynı  dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,70 dolardan alıcı  buldu.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga ihtimalinin  ülke ekonomilerini ve küresel petrol talebini olumsuz etkileyebileceğine ilişkin  endişeler, petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Talep tarafında ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC  dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin üretim kesinti miktarlarında üyelerin tam  uyum sağlamasına yönelik attığı adımlar, küresel piyasada arz fazlasını azaltacak  önemli bir gelişme olarak görülüyor.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık  verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 13-19 Haziran haftasında bir  önceki haftaya göre 10 azalarak 189’a geriledi. ABD'deki petrol sondaj kulesi  sayısı 14 hafta üst üste düşüş gösterirken bu sürede toplam 494 azalmış oldu.

Brent petrolde teknik olarak 42,20 ile 42,30 dolar aralığının direnç,  42,01 ile 41,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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Gümüş.Ons 17,85 17,88 0,26  
Gümüş Gr. 3,93 3,94 0,05  
B. Petrol 42,11 42,11 -0,08  
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