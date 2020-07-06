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Petrolün varili kaç dolar?

06.07.2020 09:40

Son güncelleme : 06.07.2020 09:40
Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 43,19 dolardan işlem görüyor.



AA

Cuma günü 42,99 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü  42,80 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.22  itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,91 artışla 43,19 dolardan işlem gördü. Aynı  dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,58 dolardan alıcı  buldu.

ABD'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka ve  hayatını kaybedenlerin sayısında hızlı artış görülmesi, dünyanın en büyük petrol  tüketicisinde ham petrol talebinin yılın üçüncü çeyreğinde zayıf kalacağına  işaret ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet  sitesine göre, ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 608  artarak 132 bin 112'ye yükseldi.

Ayrıca, dünya genelinde salgında ikinci dalga riski, ekonomik  faaliyetler ve küresel petrol talebine ilişkin görünümü de olumsuz etkiliyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı  petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisi, küresel petrol piyasasında arz  fazlasını baskılamaya yardımcı oluyor.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık  verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 27 Haziran-2 Temmuz  haftasında bir önceki haftaya göre 3 adet azalarak 185'e düştü ve Haziran  2009'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Böylece, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 16 hafta üst üste düşüş  göstermiş ve toplam 498 adet azalmış oldu.

Brent petrolde teknik olarak 43,21 ile 43,33 dolar aralığının direnç,  43,09 ile 42,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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Gümüş Gr. 3,98 3,98 0,01  
B. Petrol 43,22 43,22 0,42  
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