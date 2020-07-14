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Petrolün varili kaç dolar?

14.07.2020 10:18

Son güncelleme : 14.07.2020 10:18
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 42,27 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 43,34 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,72  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.50 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 1,05 azalışla 42,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,59 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci  dalga riski, ekonomik faaliyetler ve küresel petrol talebine ilişkin görünümü  olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dün yaptığı açıklamada, pazar günü dünya  genelinde Kovid-19 vaka sayısında 230 bin artış görüldüğünü duyurdu. Söz konusu  rakam küresel çapta bir günde görülen en büyük artış olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca ABD ile Çin arasındaki gerginlik küresel ekonomiyi ve petrol  talebine ilişkin beklentileri olumsuz etkiliyor.

Çin, Cumhuriyetçi senatörler Marco Rubio ve Ted Cruz'un da aralarında  bulunduğu 4 Amerikalı yetkiliye, Çin Komünist Partisinin Sincan Uygur Özerk  Bölgesi'ndeki Uygurlar ve diğer Müslümanlara yönelik politikalarını eleştirmeleri  nedeniyle ülkeye giriş yasağı getirildiğini açıkladı.

Arz tarafında ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı  bazı üretici ülkelerin bugün ve yarın düzenleyeceği teknik komite toplantısı öne  çıkıyor.

Toplantıda, OPEC  adıyla bilinen grubun günlük ham petrol üretim  kesintisini 9,7 milyon varilden 7,7 milyon varile indirmesi ele alınacak. Brent petrolde teknik olarak 42,37 ile 42,44 dolar aralığının direnç,  42,17 ile 42,06 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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B. Petrol 42,30 42,30 -0,42  
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