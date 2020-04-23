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Petrolün varili ne kadar oldu?

23.04.2020 09:11

Son güncelleme : 23.04.2020 09:11
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 22,22 dolardan işlem görüyor.



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Dün 22,45 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 20,27  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.00 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 9,08 artışla 22,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 15,37 dolardan alıcı buldu.

Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'deki rafinerilerin düşük  fiyattan petrol satın almaya başladıkları görülürken, Asya'da artan petrol  alımlarının küresel petrol talebini hafif canlandırdığı ve Brent petrolün  fiyatını yükselttiği belirtiliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol  stoklarının geçen hafta 15 milyon varil (yüzde 3) artışla 518,6 milyon varile  yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 15,1 milyon varil artacağı  yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 19,2 milyon varil  yükselmişti.

EIA'nın "Nisan 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin  günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,8 milyon varil olması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 22,72 ile 24,02 dolar aralığının direnç,  21,42 ile 20,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği  belirtiliyor.

 




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Gümüş.Ons 15,27 15,32 0,19  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,04  
B. Petrol 22,56 22,56 2,19  
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