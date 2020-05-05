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Petrolün varili ne kadar oldu?

05.05.2020 09:41

Son güncelleme : 05.05.2020 09:41
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 27,32 dolardan işlem görüyor.



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Dün 26,61 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 26,49  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.28 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 3,13 artışla 27,32 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 24,34 dolardan alıcı buldu.

OPEC ve bazı üretici ülkelerin, üretim kesintilerinin devreye girmesi ve bazı ülkelerinin ekonomilerini, tedbirleri gevşeterek canlandırma  girişimlerinin petrol talebini yükselteceği beklentileri, küresel petrol  fiyatlarının yükselmesini destekliyor.

Uzmanlar, ABD-Çin arasındaki gerginlik olasılığının petrol  fiyatlarının artmasını kısıtladığını belirtiyor.

Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği OPEC ve Rusya'nın önderliğindeki  OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisi kararı ise 1 mayıs  itibarıyla resmi olarak uygulanmaya başlandı. Anlaşmaya göre, bu ülkeler toplam  ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltacak.

Brent petrolde teknik olarak 28,52 ile 28,80 dolar aralığının direnç,  26,57 ile 26,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.






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