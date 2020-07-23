Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Petrolün varili ne kadar oldu?

23.07.2020 09:39

Son güncelleme : 23.07.2020 09:44
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 44,39 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 44,40 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 44,29  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.27 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 44,39 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı  Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 42,02 dolardan alıcı buldu.

Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve  İsviçre frangı olmak üzere 6 diğer para birimine karşı değerini ölçen  Uluslararası Dolar Endeksi'nin dün 94,83 dolara gerileyerek son 4 buçuk ayın en  düşük seviyesinde seyretmesi, petrol talebini artırırken fiyatlarda yükselişe  neden oluyor.

Öte yandan, piyasaların düşüş beklentisine karşı ABD'nin ham petrol  stoklarında artış görülmesi ve yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında dünya  genelinde toplam vaka sayısının 15 milyonu geçmesi, fiyatlar üzerinde baskı  oluşturmaya devam ediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham  petrol stokları geçen hafta 4,9 milyon varil (yüzde 0,9) artışla 536,6 milyon  varile ulaştı. Piyasa beklentisi stokların 2,1 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde vaka  sayısı 15,2 milyonun üzerine çıkarken 3,9 milyon vakayla ABD ilk sırada yer  alıyor. Bu ülkeyi 2,2 milyonu aşan vaka sayısıyla Brezilya ve 1,2 milyona  yaklaşan vaka sayısıyla Hindistan takip ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 44,49 ile 44,59 dolar aralığının direnç,  44,30 ile 44,21 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05118.080
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  118.080  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKGYO 2,39 4.898.685.667 % 6,65  
SANKO 7,77 2.310.289 % 0,53  
TIRE 6,63 24.802.220 % 0,00  
VESBE 27,50 6.260.265 % 0,00  
GLYHO 4,71 268.566.763 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6998 8,7434 % 0,00  
Frank 7,3450 7,3893 % 0,07  
Riyal 1,8200 1,8291 % -0,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.874 1.874 2,53  
Altın Gr. 412 412 -0,06  
Cumhuriyet 2.677 2.699 1,30  
Tam 2.757 2.769 1,30  
Yarım 1.338 1.355 0,70  
Çeyrek 671 678 0,40  
Gümüş.Ons 22,78 22,83 -0,20  
Gümüş Gr. 5,00 5,01 -0,06  
B. Petrol 44,41 44,41 0,13  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru