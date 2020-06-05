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Petrolün varili ne kadar?

05.06.2020 09:43

Son güncelleme : 05.06.2020 09:43
Brent petrolün varili haftanın son iş günü uluslararası piyasalarda 40,34 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 40,10 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,99  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.27 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 0,87 artışla 40,34 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,64 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün 9 Haziran'da yapacağı toplantı  öncesinde Rusya ve Suudi Arabistan'ın üretim kesintisi miktarı konusundaki  belirsizlikleri fiyatları olumsuz etkiliyor.

Ayrıca, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın gelecek ay küresel  petrol piyasasında 5-6 milyon varil petrol arz açığı oluşacağı yönündeki  açıklamaları da kesinti kararlarına ilişkin soru işaretlerini güçlendiriyor.

Brent petrolde teknik olarak 40,38 ile 41,44 dolar aralığının direnç,  39,32 ile 38,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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