Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Güven Pado, piyasada altın arzında herhangi bir sorun bulunmadığına dikkat çekti.
`Piyasada altın arzında sorun yok`
01.04.2020 15:37
Son güncelleme : 01.04.2020 15:37
DHA
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Güven Pado, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Ziynet ve Cumhuriyet Sikke altınlarının tek yasal üreticisi olup söz konusu ürünlerin üretimine kesintisiz bir şekilde devam edilmekte, Genel Müdürlüğe gelen tüm Cumhuriyet Altını talepleri zamanında karşılanmaktadır. Piyasada altın
arzında herhangi bir sorun bulunmamaktadır" bilgisini paylaştı.
15:2288.889
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 88.286
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|Önceki Kapanış
|: 89.644
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90.399
En Düşük
87.889
15:226,6736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,6743
En Düşük
6,6108
15:227,2933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,3102
En Düşük
7,2611
15:22339,76
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 339,76
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|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.359.266
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,13
|19.172.483
|% -9,80
|
|GEDIK
|17,29
|13.023.065
|% -9,43
|
|PEKGY
|2,46
|24.399.397
|% -8,89
|
|YBTAS
|4.575,00
|132.261
|% -8,53
|
|SONME
|4,30
|2.307.170
|% -7,92
|
|THYAO
|8,99
|591.084.116
|% -0,88
|
|ASELS
|22,86
|559.198.243
|% -3,14
|
|SASA
|8,56
|513.567.820
|% -2,39
|
|GARAN
|7,89
|466.033.761
|% -2,95
|
|TUPRS
|78,40
|405.442.059
|% 3,84
|
|IHLGM
|1,06
|220.303.139
|% 0,95
|
|ODAS
|1,38
|217.072.485
|% 1,47
|
|KRDMD
|1,93
|270.386.031
|% 1,58
|
|IHLAS
|0,52
|71.880.424
|% 1,96
|
|PETKM
|3,33
|402.213.621
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2235
|8,2648
|% 0,43
|
|Frank
|6,8768
|6,9182
|% 0,33
|
|Riyal
|1,7663
|1,7752
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.586
|8,15
|
|Altın Gr.
|341
|341
|4,87
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,94
|13,98
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|25,50
|25,50
|-0,85
|
Seans Raporu
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15:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1047, 94 kaybederek (% -0.98 ) 105, 743
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15:34
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, GEDIK, MTRYO
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15:34XU100
Endeks 88, 763 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 98 altında . İşlem hacmi 8, 122.00 milyon TL de
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