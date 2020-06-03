Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Piyasalar enflasyon verisine odaklandı

03.06.2020 09:11

Son güncelleme : 03.06.2020 09:11
Küresel piyasalar pozitif seyrini sürdürürken, yurt içinde bugün açıklanacak mayıs ayı enflasyon verisi takip edilecek.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin dünya  genelinde 380 bini, vaka sayısının da 6 milyon 400 bini geçmesi ve ABD'de yayılan  protesto gösterilerine karşın ekonomilerin yeniden açılması ile pay  piyasalarındaki iyimserlik devam ediyor.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını  kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan ırkçılık karşıtı  protestolar devam ederken, ABD Kara Kuvvetleri'ne bağlı asker ve helikopterler,  Washington DC yakınındaki Andrews Hava Üssü'ne konuşlandırıldı.

Protesto gösterilerine ilişkin gelişmeler endişeye neden olsa da New  York borsasında Kovid-19 salgınına yönelik alınan tedbirlerin gevşetilmesi ile  ekonomilerin yeniden açılacağı iyimserliğinin fiyatlanması dikkati çekti.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,05, S&P 500 endeksi yüzde 0,82 ve Nasdaq  endeksi yüzde 0,59 değer kazandı.

Avrupa borsalarında da yükseliş eğiliminin devam ettiği görüldü.  Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,75, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87 ve  Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,02 artış kaydetti. Avro/dolar paritesi ise 16  Mart'tan bu yana ilk kez 1,12'nin üzerine çıktı.

Bugün açıklanan verilere göre, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri  Endeksi (PMI), Çin'de beklentilerin çok üzerinde artarak 55'e çıkarken,  Japonya'da sınırlı yükselişle 26,5 oldu. Veriler sonrası küresel piyasalarda  devam eden risk iştahının da etkisiyle pay piyasalarında alıcılı bir seyir  izleniyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Japonya'da  Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,8 değer  kazandı.

Yurt içinde, yükselişini üst üste 10'uncu işlem gününe taşıyan BIST  100 endeksi, günü yüzde 0,77'lik artışla 108.097,27 puandan tamamladı. Dün, gün  içinde 6,6874 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından önceki  kapanışa göre yüzde 1,5 azalarak 6,7131'den kapanış yapan dolar /TL ise bugün  bankalararası piyasanın açılışında 6,7180 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda bol likidite ve ekonomilerin yeniden  açılmasına ilişkin iyimserliğin risk iştahını artırdığını belirtti.

Yatırımcıların pay piyasalarına ilgisinin devam ettiğini aktaran  analistler, bugünün veri gündeminde, ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü  PMI ile yurt içinde mayıs ayı enflasyonunun öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 ve 111.600  seviyelerinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mayıs  ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,92 artmasını bekliyor.  Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,92)  göre, bir önceki ay yüzde 10,94 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,90'a düşeceği  hesaplanıyor. Enflasyon, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,85 artış  göstermişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

10.55 Almanya, mayıs ayı hizmet sektörü PMI ve işsizlik oranı

11.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, mayıs ayı hizmet sektörü PMI

12.00 Euro Bölgesi, nisan ayı işsizlik oranı

15.15 ABD, ADP mayıs ayı özel sektör istihdamı

16.45 ABD, mayıs ayı hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, nisan ayı fabrika siparişleri

17.00 ABD, mayıs ayı ISM imalat dışı PMI




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05108.097
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  107.788  
Önceki Kapanış :  108.097  
En Yüksek
108.484 En Düşük
107.099
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 80,30 32.903.145 % 10,00  
EMNIS 4,07 218.205 % 10,00  
FRIGO 16,30 2.152.611 % 9,99  
MRSHL 76,50 24.489.381 % 9,99  
YONGA 27,36 826.402 % 9,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4332 8,4755 % 0,61  
Frank 6,9638 7,0057 % 0,47  
Riyal 1,7855 1,7945 % 0,37  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.725 1.726 -1,87  
Altın Gr. 372 373 0,44  
Cumhuriyet 2.414 2.453 -3,30  
Tam 2.485 2.516 -3,30  
Yarım 1.212 1.232 -1,70  
Çeyrek 606 614 -2,70  
Gümüş.Ons 17,88 17,93 -0,17  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 -0,04  
B. Petrol 40,20 40,20 0,63  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru