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Piyasalar Fed sonrası negatif seyrediyor

11.06.2020 09:07

Son güncelleme : 11.06.2020 09:12
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası`nın (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasına karşın karar metni ve açıklamaların, ekonomide hızlı toparlanmaya ilişkin beklentileri desteklememesi nedeniyle negatif bir seyir izliyor.



AA

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC), dün sona eren toplantısında,  beklentiler doğrultusunda faiz aralığını yüzde 0-0,25 aralığında tutmaya karar  verdi. Fed'in fonlama oranına ilişkin medyan beklentisi 2020, 2021 ve 2022  yılları için yüzde 0,1, uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5 oldu.

Karar metninde, hanehalkı ve işletmelere yönelik kredi akışını  desteklemek için Fed'in gelecek aylarda hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı  menkul kıymet alımlarını artıracağı, ayrıca büyük ölçekli gecelik ve vadeli repo  işlemlerinin de devam edeceği bildirildi.

Fed'in ekonomik görünüm beklentilerinde ise ABD ekonomisi için uzun  vadeli büyüme beklentisi yüzde 1,8 seviyesine çekilirken, ülke ekonomisinin bu  yıl yüzde 6,5 daralacağı, 2021'de yüzde 5, 2022'de ise yüzde 3,5 büyüyeceği  tahmin edildi.

Karar sonrası basın toplantısı yapan Fed Başkanı Jerome Powell,  toparlanma yolunda güçlü bir şekilde ilerlendiğine emin olana kadar Fed'in;  imkanlarını güçlü, proaktif ve agresif bir şekilde kullanmaya devam edeceğini  kaydetti.

Powell, faiz oranlarına ilişkin bir soruya, "Oranları artırmayı  düşünmeyi bile düşünmüyoruz. Düşündüğümüz şey ekonomiyi desteklemek. Bunun biraz  zaman alacağını düşünüyoruz." yanıtını verdi.

Analistler, karar metni ve Powell'ın açıklamaları sonrası ekonomilerin  hızlı bir şekilde toparlanacağı beklentilerinin törpülendiğini belirterek, New  York borsasında teknoloji hisseleri hariç düşüşler görüldüğünü kaydetti.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,04 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,53 değer  kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,67 artarak tarihinde ilk kez 10.000 puanın  üzerine çıktı.

Fed sonrası düşüş eğilimini sürdürerek 10 Mart'tan beri gördüğü en  düşük seviye olan 95,7'ye inen dolar endeksi ise bu seviyeden gelen tepki  alımlarıyla 96,5 seviyelerinde dengelendi.

Avrupa borsalarında da dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi.  Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,70, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 ve  İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

Bugün avro para birimini kullanan AB ülkelerinin maliye bakanlarının  katılacağı Avro Grubu Toplantısı'nın, gündemin odağında bulunduğunu ifade eden  analistler, dün 1,1424 ile son 3 ayın zirvesini gören avro/dolar paritesinin  dalgalı bir seyir izleyebileceğini kaydetti.

Ekonomik toparlanmaya ilişkin tedirginlikler nedeniyle bugün Asya  borsalarında da düşüşler görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi  yüzde 2,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 ve Çin'de Şanghay bileşik  endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün yüzde 0,50 değer kazanan BIST 100 endeksi,  günü  109.778,94 puandan tamamladı. Fed sonrası düşüşe geçerek 6,7767'den kapanış yapan  dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,7840 seviyesinde işlem  görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri,  yurt dışında ise ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi  verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde  108.000 seviyesinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, mayıs ayı ÜFE




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Yarım 1.227 1.238 -4,90  
Çeyrek 613 620 -2,90  
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