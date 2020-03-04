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Piyasalar Fed sürprizi sonrası yön arayışında

04.03.2020 09:31

Son güncelleme : 04.03.2020 09:31
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası`nın "sürpriz" zamanlama ile faiz indirimine gitmesinin neden olduğu şoku atlatmaya çalışıyor.



AA

Fed, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine  ilişkin endişelerin artmasıyla 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC)  toplantısı öncesi, dün akşam politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25  aralığına çekti. Fed'den yapılan açıklamada, ABD ekonomisinin temellerinin güçlü  kalmaya devam ettiği belirtilerek, oluşan risklere karşın istihdam ve fiyat  istikrarına yönelik hedeflerin desteklenmesi için faizlerin düşürüldüğü  kaydedildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası yaptığı açıklamada, "ABD  ekonomik görünümüne yönelik risklerin bariz şekilde değiştiği kanaatine vardık.  Buna yanıt olarak, ekonomiyi daha da desteklemek için para politikası duruşunda  gevşemeye gittik." ifadelerini kullandı.

Fed'in, 2008 küresel krizinden bu yana ilk kez planlı toplantılarının  dışında faiz kararı alması piyasalarda şok etkisi yarattı.

Fed kararının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri tarihinde ilk  kez yüzde 1'in altına gerilerken, dolar endeksi 96,98 ile yaklaşık 2 ayın en  düşük seviyesini gördü. Dow Jones endeksi yüzde 2,94, S&P 500 endeksi yüzde 2,81  ve Nasdaq endeksi yüzde 2,99 değer kaybetti.

Analistler, Fed'in hamlesinin finansal piyasaları desteklemekle  birlikte Kovid-19 salgını ve ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik endişeleri  artırdığını belirterek, dolardaki değer kaybı ve güvenli liman arayışındaki  yatırımcı talepleriyle altının ons fiyatının yüzde 3,2 değer kazandığına dikkati  çekti.

Fed sonrası diğer merkez bankalarının da hızlı bir şekilde  destekleyici adımlar atmasının beklendiğini ifade eden analistler, piyasaların  ilk şoku atlattıktan sonra Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışına daha duyarlı  hale gelebileceğini söyledi.

Avrupa tarafında, Fed kararının ardından gözler Avrupa Merkez  Bankası'na (ECB) çevrildi. ECB Başkanı Christina Lagarde'ın önceki gün yaptığı  "ekonomiyi desteklemek için gerekenler yapılacak" açıklaması ve Fed kararı  sonrası, ECB'nin de faizleri 10 baz puan düşürebileceği tahmin ediliyor.

Dün Fed'in faiz indirimine kadar güçlü alıcılı bir seyir izleyen  Avrupa borsaları, kapanışa doğru kazançlarının bir kısmını geri verse de günü bir  önceki kapanışa göre ortalama yüzde 1 artışla tamamladı. Almanya'da DAX endeksi  yüzde 1,08, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,95 ve Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 1,12 değer kazandı.

Asya'da, Güney Kore Merkez Bankası'nın bugün olağanüstü toplantı  gerçekleştireceğini açıklaması, Fed sonrası dünya genelinde parasal gevşeme  adımlarının hızlıca hayata geçirileceğini gösterdi. Fed sürprizine karşın  Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler ve vaka sayısındaki artışın devam etmesi  ise piyasalarda alımların güçlenmesini engelliyor.

Bu gelişmeler ve Çin'de açıklanan hizmet sektörü Satınalma  Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 26,5 ile tarihi düşük seviyeye inmesi sonrası  Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,2 değer kaybetti. Şu dakikalarda  Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde  2,1 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde ise Fed'in faiz indirim kararının gelişmekte olan ülke  varlıklarını pozitif etkileyeceği beklentileri ile dün borsa yükseldi, döviz  kurları geriledi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,63 artışla 111.207,27 puandan  tamamlarken, 6,0317'ye kadar inen dolar/TL, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,92  azalışla 6,1036'dan kapanış yaptı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın  açılışında 6,1360 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, faizlerdeki düşüş eğiliminin devam edeceği tahminlerinin  Türk lirası varlıkları destekleyebileceğini ifade ederek, Suriye ile ilgili  gelişmeler ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde  belirleyici olacağını kaydetti.

Bugünün yoğun veri gündeminde ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet  sektörü PMI'ların öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 112.500 ve 115.000 seviyelerinin direnç, 107.200'ün destek konumunda  olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ocak ayı perakende satışlar

11.55 Almanya, şubat ayı hizmet sektörü PMI

12.00 Euro Bölgesi, şubat ayı hizmet sektörü PMI

12.30 İngiltere, şubat ayı hizmet sektörü PMI

13.00 Euro Bölgesi, ocak ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, şubat ayı reel efektif döviz kuru

16.15 ABD, şubat ayı ADP özel sektör istihdamı

17.45 ABD, şubat ayı hizmet sektörü PMI

18.00 ABD, şubat ayı ISM imalat dışı endeksi




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