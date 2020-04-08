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Piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı

08.04.2020 09:20

Son güncelleme : 08.04.2020 09:20
Küresel piyasalar yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ve alınan tedbirlere ilişkin haber akışı ile dalgalı bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankası`nın toplantı tutanakları takip edilecek.



AA

ABD'de açıklanan son verilere göre Kovid-19 salgınının en fazla etkili  olduğu New York'ta dün 731 kişi hayatını kaybetti. Böylece, "en fazla ölümün  yaşandığı gün" olarak kayıtlara geçen günde piyasalar dalgalı bir seyir izledi.

Güne yükselişle başlayan New York borsası, salgına ilişkin haber akışı  ve gerileyen petrol fiyatlarının negatif etkisi ile düşüşe geçti. Dow Jones  endeksi yüzde 0,12, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 değer  kaybetti.

ABD endekslerinin dünkü düşüşüne karşın, bugün vadeli işlemlerde yüzde  1'e yakın artış kaydetmesi dikkati çekti. Dün yüzde 3,6 gerileyerek 30,9 dolara  inen Brent petrolün varil fiyatı ise bugün Asya piyasalarında yaklaşık yüzde 1  yükselişle 31,3 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz  Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada, "Bu  hafta çok acı verici olacak, bir canavara karşı savaşıyoruz." ifadelerini  kullandı.

Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) "Çin odaklı" çalışmakla suçlayan  Trump'ın, "DSÖ'nün işleyişine bir bakacağız. Ancak DSÖ'ye sağladığımız fonları  büyük oranda askıya alacağız." sözleri, ülkeler arası anlaşmazlıkların daha fazla  gündemi meşgul edeceğine ilişkin tedirginlikleri artırdı.

Avrupa tarafında, dün ABD piyasalarında satışların etkisini  artırmasından önce kapanan borsalarda yüzde 2'yi aşan yükselişler görüldü. Can  kaybının 17 bin 127'ye yükseldiği İtalya'da, yeni vaka sayısının 880 ile 10  Mart'tan bu yana en düşük artışa işaret etmesi, en kötünün geride kaldığı  yönündeki beklentileri güçlendirse de alınan sert tedbirlerin ekonomiye etkisi  konusunda endişeler devam ediyor.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,79, İngiltere'de FTSE 100 endeksi  yüzde 2,19 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,12 değer kazandı.

Asya piyasaları ise yeni güne karışık başladı. Japonya'da çekirdek  makine siparişleri verisinin şubatta düşüş beklentilerinin aksine aylık yüzde 2,3  artması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 2 yükseldi. Şu  dakikalarda Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 değer kazanırken, Çin'de  Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da,  analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.000 seviyelerine yaklaşan BIST  100 endeksi, bu seviyede tutunamasa da günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,34  artışla 92.381,82 puandan tamamladı.

Dün 6,70-6,79 bandında dalgalı bir seyir izlenmesi sonrası 6,7659'dan  kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,7720'den  işlem görüyor.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, Fed'in  bugün yayımlanacak toplantı tutanaklarının takip edileceğini ifade etti.

Tutanaklarda, muslukların neredeyse sonuna kadara açıldığı para  politikasının yakın gelecekteki seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydeden  analistler, pay piyasalarındaki dalgalı seyrin devam edebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 95.000-95.500 bandının  önemli direnç olarak dikkati çektiğini, dolar/TL'de ise 6,80 seviyesinin direnç  konumuna geldiğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı finansal yatırım araçlarının reel getiriler

17.30 ABD, haftalık ham petrol stokları

21.00 ABD, Fed toplantı tutanakları






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Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
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