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Piyasalar Fed`e odaklandı

29.04.2020 09:24

Son güncelleme : 29.04.2020 09:24
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası`nın (Fed) bu akşam açıklanacak faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell`ın açıklamalarını bekliyor.



AA

ABD'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısının  58 bin 350'yi geçerek Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısını  geride bırakmasına karşın ekonomik aktivitede normalleşmenin başlamasına yönelik  tartışmalar devam ediyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de tüketici güven endeksi nisanda  31,9 puan azalışla 86,9 seviyesine gerileyerek beklentilerin de altında kalırken,  bugün ABD'nin ilk çeyrek büyüme verisi takip edilecek. Beklentiler, ABD'de  GSYH'nin ilk çeyrekte yıllık yüzde 4 gerilemesi yönünde.

Öte yandan, açıklanan ilk çeyrek şirket bilançoları nedeniyle  borsalarda hisse ve sektör bazlı hareketlerin artması dikkati çekti. Dün Dow  Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,52 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,40  değer kaybetti.

Avrupa tarafında, ekonominin kademeli olarak yeniden açılacağı  yönündeki gelişmelerle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Dün  Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,27, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,91,  Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,43 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,71  yükseliş kaydetti.

Avrupa'nın bugünkü gündemi ise dün akşam piyasalar kapandıktan sonra  yayımlanan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in İtalya  değerlendirmesi olacak. Fitch Ratings, İtalya'nın kredi notunu "BBB" seviyesinden  "BBB-"ye düşürürken, görünümü de "durağan" olarak belirledi.

Fitch Ratings'in açıklamasında, Kovid-19 salgınında ikinci bir dalga  olması ve tecrit önlemlerinin yeniden başlaması durumunda ekonominin bu yıl ve  gelecek yıl daha çok zayıflayacağı belirtildi. Açıklamada, Avrupa Merkez  Bankası'nın (ECB) varlık alımlarının İtalya'nın salgına karşı aldığı mali  önlemleri kolaylaştıracağı, bunun aynı zamanda borçlanma maliyetlerini kısa  vadede düşük seviyelerde tutarak risklerin yeniden finansmanını hafifleteceği  kaydedildi.

Asya piyasaları ise yeni güne sakin başladı. Kapanışa yakın Japonya'da  Nikkei 225 endeksi yatay bir seyir izlerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde  0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 değer kazandı. Dolar/yen paritesi  ise düşüş eğilimini sürdürerek 106,5 ile yaklaşık 6 haftanın en düşük seviyesine  geriledi.

Yurt içinde, dün 102.000 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu  seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa  göre yüzde 0,55 azalışla 100.707,48 puandan tamamladı. Dolar/TL ise 6,9871'den  kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,9820 seviyesinde  işlem görüyor.

Analistler, bugün Fed'in faiz kararı ve Jerome Powell'ın gelecek dönem  para politikasına ilişkin yapacağı yönlendirmenin takip edileceğini, ardından  yarınki ECB kararının bekleneceğini ifade etti. Piyasa beklentileri, Fed'in  alınan mali politika tedbirlerinin etkilerini görmek için faizlerde değişikliğe  gitmeyeceği yönünde.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 puanın direnç, 100.000 ve  99.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu dile getiren analistler,  dolar/TL'de 6,95-7,00 bandının izleneceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı ekonomik güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı tüketici güven endeksi

15.00 Almanya, nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, 1. çeyrek GSYH

17.00 ABD, mart ayı bekleyen konut satışları

21.00 ABD, Fed faiz kararı




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