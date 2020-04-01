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Piyasalar imalat verilerine odaklandı

01.04.2020 09:30

Son güncelleme : 01.04.2020 09:30
Küresel piyasalarda yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler devam ederken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.



AA

ABD’nin New York eyaletinde Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son  güncellemeye göre 1550’ye ulaşırken, ABD genelinde pozitif vaka sayısı 12 saatte  24 bin 425 arttı. John Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, dünya genelindeki  Kovid-19 vaka sayısı ise 858 bin 785 olarak güncellenirken, virüsten ölen kişi  sayısı 42 bin 151'e çıktı.

Salgına ilişkin bu gelişmeler, sosyal endişelerin yanı sıra alınan  tedbir ve destekleyici adımlara karşın ekonomik aktiviteye ilişkin risklerin  devam etmesine neden oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı değerlendirmede, Kovid-19  salgınına ilişkin, "ABD vatandaşlarından önümüzdeki zorlu günlere  hazırlanmalarını istiyorum. Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var." ifadelerini  kullanması sonrası New York borsasında düşüşler görüldü.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,84, S&P 500 endeksi yüzde 1,60 ve Nasdaq  endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti. Böylece ABD pay piyasaları mart ayını ortalama  yüzde 10 civarında düşüşlerle tamamladı.

Analistler, Dow Jones endeksinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 23,2 değer  kaybettiğine dikkati çekerek, bunun çeyreklik bazda 1987'den beri en kötü  performansa işaret ettiğini kaydetti.

Avrupa tarafında, dün ABD piyasalarında satışların etkili olmasından  önce kapanan borsalarda bir önceki gün artan risk iştahının devam ettiği görüldü.  Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,22, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,95  ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.

Salgında vaka sayısındaki artışla birlikte hükümetler ve merkez  bankalarının aldığı tedbirlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Avrupa  Bankacılık Otoritesi (EBA) dünkü açıklamasında Avrupa Birliği’ndeki bankalara,  Kovid-19 salgını nedeniyle sermayelerini korumak için çalışanlarına prim verme  konusunda "ölçülü" olma ve salgının vurduğu Avrupa ekonomilerini destekleme  çağrısı yaptı.

Bugün açıklanan verilere göre imalat sanayi PMI, Çin'de 50,1 ile  sınırlı da olsa genişlemeye işaret ederken, Japonya'da 44,8 ile daralma  bölgesinde yatay seyretti. Veriler sonrası kapanışa yakın Asya borsalarında  karışık bir seyir izleniyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Japonya'da  Nikkei 225 endeksi yüzde 4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 değer kaybetti.

Yurt içinde ise dün Avrupa borsalarına paralel poztif bir seyir  izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,80 artışla 89.643,71 puandan tamamladı.  Dünkü yükselişe karşın endeks, martta 15,4 ve ilk çeyrekte yüzde 21,7 değer  kaybetti. Dün yüzde 0,5 artışla 6,6071'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün  bankalararası piyasanın açılışında 6,6220 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI  verilerinde, salgının ekonomik aktiviteye etkilerinin ipuçlarının aranacağını  belirterek, salgına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde  belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin, son iki haftadır 82.000-92.000  bandı içinde dalgalı bir seyir izlediğini anımsatan analistler, bu bant içindeki  hareketin pozitif bir haber akışı olana kadar devam etmesinin beklenebileceğini  ifade etti.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün aldığı  kararlarla destekleyici adımlara devam ettiğini belirterek, piyasaların likidite  konusunda rahatlasa da TL'nin, gelişmekte olan para birimlerinin dolar  karşısındaki seyrine paralel gerilediğini vurguladı.

Dolar/TL'nin 6,65-6,70 bandının direnç bölgesi olduğunu dile getiren  analistler, 6,55'in destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, mart ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, mart ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, mart ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı işsizlik oranı

15.15 ABD, ADP mart ayı özel sektör istihdamı

16.45 ABD, mart ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, mart ayı ISM imalat endeksi





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