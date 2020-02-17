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Piyasalar Merkez Bankası`na odaklandı

17.02.2020 09:34

Son güncelleme : 17.02.2020 09:34
Küresel piyasalar, yeni haftaya Japonya`nın beklentilerin altında kalan büyüme verisi ile başlarken, yurt içinde, çarşamba günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı bekleniyor.



AA

ABD'de geçen hafta yüzde 2,5 ile beklentilerin üzerinde artan enflasyon verisinin etkisiyle dolar endeksindeki yükseliş eğilimi ve borsalardaki rekorlar devam etti.

Dolar endeksi, geçen hafta yüzde 0,5 artarak 99,2 ile 4 ayın zirvesine  çıktı. Dow Jones, S&P 500 endeksi ve Nasdaq endeksi ise haftalık bazda ortalama yüzde 1,6 değer kazanarak tim zamanların en yüksek haftalık kapanışını  gerçekleştirdi.

Analistler, son dönemde ekonomik aktiviteye ilişkin verilerin, Avrupa başta olmak üzere ABD dışındaki ülkelerde yavaşlamaya işaret etmesinin dolar endeksindeki yükselişi desteklediğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın  hisse senedi alımlarına vergi muafiyeti başta olmak üzere avantajlar  sağlayabileceği haberlerinin de hisse senedi alımlarının devam etmesine  sağladığını ifade etti.

Bugün ABD'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını  anımsatan analistler, Japonya'da açıklanan büyüme verisinin tahminlerin çok  altında kalması sonrası Asya borsalarının karışık bir seyir izlediğini bildirdi.

Japonya'da 4. çeyrek yıllıklandırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla  (GSYH) yüzde 6,3 gerileyerek yüzde 3,8 olan düşüş beklentilerin çok altında  kaldı. verinin ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 değer  kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi, Merkez Bankasının 1 yıllık faizlerde  10 baz puanlık indirime gitmesi sonrası yüzde 1,9 yükseliş kaydetti.

Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını  kaybedenlerin sayısının 1771'e çıkmasına karşın vaka sayısındaki artışın ivme  kaybetmesi ve ekonomi yönetimlerinin destekleri ile piyasalardaki risk iştahının  yüksek seyrettiğini ifade etti.

Avrupa tarafında, Brexit sonrası Avrupa ve diğer ülkelerle İngiltere  arasındaki ticaret görüşmeleri ve siyasi gelişmeler gündemdeki yerini koruyor.  Geçen haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izleyen Avrupa borsalarında,  haftalık bazda ise İngiltere hariç yükseliş eğilimi dikkati çekti.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir  izleyen Borsa İstanbul'da yüzde 0,32 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü  120.151,44 puandan tamamladı.

Suriye ile ilgili gelişmelerin gündemi meşgul ettiğini belirten  analistler, yayımlanan bilançolar nedeniyle şirket ve sektör bazlı hareketlerin  devam ettiğini ifade etti.

Analistler, bu hafta yurt içinde TCMB'nin çarşamba günkü Para  Politikası Kurulu Toplantısı ve cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanması  beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye  değerlendirmesinin takip edileceğini kaydederek, yurt dışında ise ABD ve Avro  Bölgesi merkez bankalarının toplantı tutanaklarının izlenmesi gerektiğini dile  getirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.500 ve 118.200 seviyelerinin  destek konumunda olduğunu belirten analistler, 121.000 ve 122.500'ün direnç  konumuna geldiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 Türkiye, merkezi yönetim bütçe dengesi




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