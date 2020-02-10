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Piyasalar Powell`ın açıklamalarına odaklandı

10.02.2020 09:36

Son güncelleme : 10.02.2020 09:36
Küresel piyasalar Çin`deki koronavirüse ilişkin haber akışı ile dalgalı bir seyir izlerken, bu hafta ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell`ın Kongre`de yapacağı sunum ve jeopolitik gelişmeler takip edilecek.



AA

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan istihdam raporundaki verilerin, ekonomik aktivitenin gücünü koruduğuna işaret etmesi doların diğer  para birimleri karşısında değer kazanmasına neden oldu. Tarım dışı istihdam ve  ortalama saatlik kazanç verilerinin beklentileri aşması sonrası dolar endeksi  yükseliş eğilimini sürdürerek 98,7 ile son 4 ayın zirvesine çıktı. Pay piyasalarında ise etkisini artıran kar satışları ile düşüşler görüldü. Cuma günü  Dow Jones endeksi yüzde 0,94, S&P 500 ve Nasdaq endeksi ise yüzde 0,54 değer  kaybetti.

Dolardaki değer kazancına karşın altının ons fiyatının da yükseliş eğilimini koruması ve ABD'nin 10 yıllık tahvilinin bileşik faizinin yüzde  1,65'lerden yüzde 1,56'nın altına gerilemesi dikkati çekti.

Analistler, beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin doların  güçlenmesini sağladığını ancak Çin'deki koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin  devam etmesi nedeniyle güvenli liman arayışındaki yatırımcıların altın ve  tahvillere yöneldiğini söyledi.

Çin'de koronavirüs salgınında can kaybı 909'a, virüsten etkilenenlerin  sayısı 40 bin 171’e çıktı. Açıklamada, virüs bulaştığı durumu şüpheli olan  kişilerin sayısının 23 bin 589, hastalarla temas ettikleri gerekçesiyle müşahede  altına alınan kişi sayısının da 187 bin 518 olduğu belirtildi. Dünyada  2002-2003'de ortaya çıkan SARS salgınında çoğunluğu Çin’de olmak üzere 774 kişi  yaşamını yitirmişti. SARS'ın yaklaşık bir yılda neden olduğu can kaybının  koronavirüs nedeniyle bir ay gibi kısa sürede aşılması tedirginliklerin devam  etmesine neden oluyor.

Söz konusu gelişmelerle bugün Asya borsalarında negatif bir seyir  izlenirken, Brent petrolün varil fiyatı yatay seyretti. Çin'de bugün açıklanan  enflasyon verisinin ocakta yıllık yüzde 5,4 ile beklentilerin üzerinde artması ve  ekonomi yönetiminin piyasayı likidite anlamında desteklemeye devam edeceği  beklentileri ile Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazandı. Japonya'da  Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,7  düşüş kaydetti.

Avrupa tarafında, Brexit sonrası yetkililer arasındaki ticaretle  ilgili görüşmeler ve açıklamalar piyasaların gündemini meşgul ederken, avro ve  sterlin, dolar karşısındaki değer kayıplarını geçen hafta boyunca devam ettirdi.  Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,45, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde  0,51 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Geçen hafta 1,10'un  altına gerileyen avro/dolar paritesi, bugün Asya piyasalarında 1,0950 seviyesinde  işlem görüyor.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde etkisini artıran  satışlarla gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 azalışla 121.015 puandan  tamamladı. Cuma günü 6,05 sınırına kadar çıkan dolar/TL ise Bankacılık Düzenleme  ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) swap hamlesinin etkisiyle bugün bankalararası  piyasanın açılışında 5,9950 seviyesinde işlem görüyor.

BDDK, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz,  diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı,  forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son  hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 10’u ile sınırlandırılması kararı  aldığını duyurmuştu.

Analistler, bu hafta veri gündeminin yanı sıra Fed Başkanı Powell’ın  Kongre'de salı ve çarşamba günleri gerçekleştireceği sunum, Suriye başta olmak  üzere jeopolitik gelişmeler, ABD'de ön seçimler ve koronavirüse ilişkin haber  akışının takip edileceğini bildirdi.

Yurt içinde, swap hamlesinin, döviz kurundaki oynaklığı azaltıcı  etkide bulunmasının beklenebileceğini ifade eden analistler, bankaların  müşterilerinden aldığı ücret ve komisyonlara getirilen sınırlamaların ise  açılışta banka hisseleri üzerinde baskıya neden olabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.000 desteğinin  kırılması durumunda 119.500 ve 118.200 seviyelerinin takip edileceğini,  dolar/TL'de ise 5,95-6,05 bandının izleneceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı iş gücü istatistikleri

12.30 Euro Bölgesi, şubat ayı yatırımcı güven endeksi




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Riyal 1,5971 1,6051 % -0,12  
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Cumhuriyet 2.011 2.041 7,00  
Tam 2.001 2.050 15,37  
Yarım 967 992 7,44  
Çeyrek 485 496 3,72  
Gümüş.Ons 17,69 17,73 0,00  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 -0,01  
B. Petrol 54,52 54,52 0,07  
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