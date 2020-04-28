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Piyasalar pozitif görünümünü koruyor

28.04.2020 09:14

Son güncelleme : 28.04.2020 09:14
Küresel piyasalar, yarınki ABD Merkez Bankası`nın faiz kararı öncesi pozitif görünümünü korurken, bugünden itibaren hareketlenecek veri takvimi ve açıklanacak şirket bilançoları yatırımcıların odağına yerleşti.



AA

Yarınki faiz kararı öncesi Fed, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu  belediyelere yönelik likidite imkanının kapsamını dün genişletti.

Merkez bankaları ve hükümetlerin Kovid-19 salgınının etkilerini  azaltmak için hayata geçirdikleri destek adımları devam etse de ekonomik  aktivitenin normalleşmesine yönelik gelişmeler piyasalar üzerinde daha fazla  etkili olmaya başladı.

Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da  tedbirler gevşetilmeye başlarken, şimdilik bu adımların sınırlı kalması dikkati  çekti.

Sıkı tedbirleri gevşetecekleri "2. aşamanın" 4 Mayıs'ta inşaat, imalat  ve toptan ticaret faaliyetlerinden başlayacağını duyurması sonrası kamuoyundan  gelen eleştiriler üzerine Başbakanı Giuseppe Conte, dün yaptığı açıklamada,  tedbirlerin tamamen kaldırılıp normale dönülmesi için ülkede henüz uygun  koşulların olmadığını söyledi.

Çok hızlı olmasa da ekonomik faaliyetlerin tekrar başlayacağına  ilişkin güçlü beklentiler pay piyasalarını destekliyor. Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 1,51, S&P 500 endeksi yüzde 1,47 ve  Nasdaq endeksi yüzde 1,11 değer kazandı.

Avrupa borsasında ise alımların daha güçlü olduğu görüldü. Almanya'da  DAX endeksi yüzde 3,13, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,64 ve Fransa'da CAC  40 endeksi yüzde 2,55 yükseliş kaydetti.

Asya pay piyasaları bugün karışık bir seyir izliyor. Japonya'da  açıklanan işsizlik oranının, beklentiler doğrultusunda yüzde 2,5 seviyesinde  yatay seyretmesine karşın uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in  açıklaması sonrası Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,2 değer kaybetti.

Moody's, Asya ülkeleri arasında Kovid-19 salgınından en fazla  etkilenecek ülkelerin Japonya ve Singapur olacağı öngörüsünde bulundu. Saat 09.00  itibarıyla Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyrederken, Güney Kore'de Kospi  endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

Yurt içinde, ekonomilerin tekrar açılmaya başladığı yönündeki  sinyaller BIST 100 endeksinin son 5 haftadır içinde bulunduğu yükseliş trendi  içindeki hareketini devam ettirmesini sağladı. Özellikle Avrupa'da ticari  faaliyetin normalleşmeye başlayacağına ilişkin haberlerle dün yüzde 2,54 değer  kazanan BIST 100 endeksi, 101.267,36 puanla 9 Mart'tan bu yana en yüksek  kapanışını gerçekleştirdi.

Dün yüzde 0,3 artışla 6,9861'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün  bankalararası piyasanın açılışında 6,9930 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugünden itibaren hareketlenecek veri gündemi ve Kovid-19  salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, açıklanacak şirket  bilançolarının da hisse ve sektör bazlı hareketlere neden olabileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103,400 seviyelerinin  direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, dolar/TL'de ise 6,95-7,00  bandının izleneceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

15.30 ABD, mart ayı toptan eşya stokları

17.00 ABD, nisan ayı tüketici güven endeksi

17.00 ABD, nisan ayı Richmond Fed sanayi endeksi




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