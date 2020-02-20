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Piyasalar pozitif seyrediyor

20.02.2020 09:37

Son güncelleme : 20.02.2020 09:41
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası`nın toplantı tutanakları sonrası pozitif bir seyir izlerken, yatırımcılar, Çin`deki koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler ve ekonomiye etkilerinin gözlemlenebileceği verileri takip ediyor.



AA

Fed'in 28-29 Ocak'taki toplantısına ilişkin tutanaklarda, devam eden  ekonomik faaliyet, güçlü iş gücü piyasası koşulları ve komitenin simetrik yüzde 2  enflasyon hedefine dönülmesini desteklemek amacıyla mevcut faiz seviyesini  sürdürmenin uygun olduğu bildirildi. Koronavirüs tehdidinin, küresel büyüme  görünümüne yönelik yeni bir risk olarak takip edildiği belirtilen tutanaklarda,  repo olanaklarının da tartışılmaya devam edilmesi gerektiği kaydedildi.

Analistler, Fed'in tutanaklarından para politikası ile enflasyon  beklentileri arasındaki bağlantının da tartışıldığının anlaşıldığını ifade  ederek, devam etmesi planlanan repo operasyonları nedeniyle de Fed'in duruşunun,  "güvercine" yakın olduğu şeklinde yorumlandığını söyledi.

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında artış görülürken, dolar  endeksinin de yükselişini devam ettirmesi dikkati çekti. Avrupa, Çin ve  Japonya'da beklentilerin çok altında kalan makroekonomik verilerin yanı sıra  ABD'de ekonominin gücünü koruması, Fed'in "güvercin" tondaki yaklaşımlarına  rağmen doların yükselişini sürdürmesini sağlıyor.

Dün dolar endeksi yüzde 0,3 artarak 99,7 ile Mayıs 2017'den bu yana en  yüksek seviyesine çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,40, S&P 500 endeksi yüzde 0,47  ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 değer kazandı.

Avrupa tarafında, avronun dolar karşısında zayıflamaya devam ettiği ve  pay piyasalarının alıcılı seyrettiği görüldü. Avro/dolar paritesi, analistlerin  destek olarak nitelendirdiği 1,08'in altını görmesi sonrası bu seviyenin hemen  üzerinde dengelendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,79, İngiltere'de FTSE 100  endeksi yüzde 1,02 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,90 yükseliş kaydetti.

Asya tarafında ise koronavirüs salgını ile gelişmeler gündemin  odağındaki yerini korurken, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) 1 ve 5 yıllık kredi  gösterge faizlerinde indirime gitmesinin ardından pay piyasaları pozitif bir  seyir izliyor. PBoC, 1 yıl vadeli faizi 10 baz puan, 5 yıl vadeli faizi ise 5 baz  puan indirerek sırasıyla yüzde 4,05 ve yüzde 4,75'e düşürdü.

Çin'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin  120’ye çıktı. Ülkede kesinleşen vaka sayısı ise 11 bin 864'ünün durumu ciddi  olmak üzere 74 bin 576'ya yükseldi.

Uluslararası Para Fonu da (IMF) yayımladığı raporda, Çin'de ortaya  çıkan salgın nedeniyle orta vadede küresel ekonomik büyümenin tarihi  ortalamaların altında kalacağının öngörüldüğünü ve ekonomik görünüm üzerindeki  aşağı yönlü risklerin hakim olmaya devam ettiğini belirtti.

Bu gelişmelerle Japon yeninin dolar karşısındaki değer kaybı hızlandı.  Dolar/yen paritesi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 110,3 seviyesinin  kırılması sonrası ivme kazanan yükselişi ile önceki kapanışa göre yüzde 1,3  artarak 111,6 ile 3 Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay  bileşik endeksi yüzde 1,1 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, Suriye ile ilgili gelişmeler gündemin odağındaki yerini  korurken, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda  politika faizini 50 baz puan indirmesine karşın pay piyasalarında satış ağırlıklı  bir seyir izlendi. Uluslararası piyasalarda doların değer kazanmasına paralel  dolar/TL, dün yüzde 0,3 artarak 6,0846'dan kapanması sonrası bugün bankalararası  piyasanın açılışında 6,0890 seviyesinde işlem görüyor. Dün BIST 100 endeksi, günü  yüzde 0,32 azalışla 119.196,09 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven  endeksi başta olmak üzere veri gündemi ile Suriye'ye ilişkin gelişmelerin takip  edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.200 seviyesinin destek, 121.000  puanın direnç konumunda dolduğunu dile getiren analistler, dolar/TL'de 6,10'un  direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı tüketici güven endeksi

10.00 Almanya, ocak ayı Üretici Fiyat Endeksi

15.30 Avro Bölgesi, Merkez Bankası toplantı tutanakları

16.30 ABD, Philadelphia Fed imalat endeksi

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

18.00 Avro Bölgesi, şubat ayı tüketici güven endeksi




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