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Piyasalar pozitif seyrini sürdürüyor

07.04.2020 09:14

Son güncelleme : 07.04.2020 09:14
Küresel piyasalar pozitif seyrini sürdürürken, veri gündeminin zayıf olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıktığı görülüyor.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının Çin'den sonraki merkezi olan İtalya ve İspanya'da yeni ölüm ve vaka sayısının ivme kaybetmesi, ve dünya genelinde bu hafta vaka sayısı açısından zirvenin görülmesinin ardından sakin bir sürece girileceği beklentileri iyimserliği artırırken, ekonomik aktiviteye ilişkin alınan benzeri görülmemiş teşvikler de pay piyasalarını destekliyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, dün yaptığı  açıklamada Kovid-19 salgınına karşı ABD'nin hayata geçirdiği güçlü ekonomik  politikaların büyüme şokunu hafifleteceğini ancak orta vadeli mali riskleri  artıracağını bildirdi.

ABD, Avrupa ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından birbiri ardına  uygulamaya alınan ekonomik teşviklerin desteklediği pay piyasaları haftanın  ikinci işlem gününe de pozitif bir başlangıç yaptı.

Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 7,73, S&P 500 endeksi yüzde 7,03 ve  Nasdaq endeksi yüzde 7,33 değer kazanırken, bugün vadeli işlemlerde endekslerin  yatay bir seyir izlediği görülüyor.

Avrupa tarafında, Avrupa Merkez Bankası'nın destekleyici adımlarının  yanı sıra Almanya'nın işletmeler için "sınırsız" finansman programı için hazırlık  yaptığı yönündeki haberler ve  İtalya'nın, salgınının ekonomideki etkisiyle  mücadeleye yönelik 400 milyar euroluk yeni paket açıklaması sonrası borsalarda  hızlı yükselişler dikkati çekti.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 5,77, İngiltere'de FTSE 100 endeksi  yüzde 3,08 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,61 değer kazandı. Euro/dolar  paritesi ise düşüşünü üst üste 6'ncı işlem gününe taşıyarak, 1,08'in altını test  etti.

ABD ve Avrupa borsalarında dün görülen pozitif seyir Asya  piyasalarıyla yeni güne de taşındı.  Çin'de bugün ilk defa Kovid-19 nedeniyle  yaşamını yitiren vaka olmadığı açıklanırken, Japonya'da hane halkı harcamaları,  şubatta gerilese de beklentilerden iyi geldi. Bu gelişmelerle, kapanışa yakın  Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8  ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün artan küresel risk iştahına paralel değer kazanan  BIST 100 endeksi, yüzde 2,81 artarak, günü analistlerin direnç olarak  nitelendirdikleri 92.000 puanın hemen üzerinde tamamladı. Dün 6,79'un üzerini  test eden dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,77 seviyesinde  işlem görüyor.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, Kovid-19  salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade etti.

Altının ons fiyatının dünkü yüzde 2,80'lik hızlı yükselişinin ardından  bugün Asya piyasalarında 1.660 dolar seviyesinde yatay bir seyir izlediğini  kaydeden analistler, Brent petrolün varil fiyatının ise yüzde 2,5 artışla 33  dolar sınırına çıktığını söyledi.

Artan iyimserliğe karşı piyasalardaki oynaklığın devam ettiğine  dikkati çeken analistler, veri gündeminin zayıf olması nedeniyle piyasalarda iç  dinamiklerin öne çıkabileceğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 92.000 üzerinde  kalıcılık sağlaması durumunda 95.000-95.500 bandının gündeme geleceğini,  dolar/TL'de ise 6,70-6,80 bandının öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, şubat ayı sanayi üretimi

17.00 ABD, mart ayı JOLTS açık iş sayısı





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OSTIM 1,65 34.009.089 % 10,00  
MERIT 14,30 51.420 % 10,00  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.665 1.666 3,68  
Altın Gr. 361 362 0,18  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,23 15,27 0,24  
Gümüş Gr. 3,31 3,33 0,06  
B. Petrol 34,06 34,06 1,01  
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