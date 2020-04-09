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Piyasalar veri gündemine odaklandı

09.04.2020 09:12

Son güncelleme : 09.04.2020 09:12
Küresel piyasalar, pozitif seyrini korumaya çalışırken, bugün ve yarın açıklanacak makroekonomik veriler takip edilecek.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler piyasaların yönü üzerinde ana belirleyici olmaya devam etse de hafta başından beri sakin olan veri gündeminin bugün ve yarın hareketlenecek olması, salgının ekonomiye etkileri konusunda daha fazla somut bilgi sağlaması bakımından gündemin  odağına yerleşti.

Dün ABD Merkez Bankası tarafından yayımlanan, 2 ve 15 Mart'taki  Federal Açık Piyasa Komitesi toplantılarının tutanaklarında, ABD ekonomisinin yakın dönemli görünümünün keskin bir şekilde kötüleştiği ve belirsiz hale geldiği  görüşüne yer verilerek, "Para politikasıyla ilgili olarak katılımcılar,  ekonominin son olayları atlattığından ve komitenin istihdam ile fiyat istikrarı  hedeflerini başarma doğrultusunda rayına oturduğuna emin olana kadar, faiz  oranının yüzde 0-0,25 aralığında kalmasının uygun olacağı kanısına vardı"  ifadeleri kullanıldı.

Tutanaklar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ), salgın nedeniyle küresel  ticaretin bu yıl yüzde 13 ila yüzde 32 arasında düşmesinin beklendiği yönündeki  açıklamasına karşın ekonomik teşviklerin devam edeceğine yönelik beklentilerle  New York borsasında yükselişler görüldü.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 3,44, S&P 500 endeksi yüzde 3,41 ve Nasdaq  endeksi yüzde 2,58 değer kazandı. Böylece pay piyasalarının geçen hafta  kapanışına göre getirileri ortalama yüzde 10'u aştı.

Avrupa borsalarında, dün karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX  endeksi yüzde 0,23 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 değer kaybederken,  Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 yükseldi.

Bugün Asya piyasalarında genel olarak pozitif bir seyir izlenirken,  Japonya borsası negatif ayrıştı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi  yüzde 0,5 geriledi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 1 değer kazandı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici  ülkeler arasında bugün gerçekleştirilmesi beklenen video konferans öncesinde  petrol arzında kısıntıya gitme konusunda anlaşma sağlanabileceği haberleri  dikkati çekti.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Rusya'nın OPEC ile OPEC dışı  bazı üretici ülkeler arasındaki anlaşma çerçevesinde petrol üretimini 1,6 milyon  varil azaltmayı kabul edeceği kaydedildi.

Haberlerin ardından dün yaklaşık yüzde 5 değer kazanarak 32,4 liraya  yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında yatay seyrediyor.

Yurt içinde ise, dün yükseliş eğiminde hareket eden BIST 100 endeksi,  günü yüzde 0,91 artışla 93.225,22 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,1 yükselişle  6,7734'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,7730  seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, Kovid-19 salgınında en kötünün bu haftayla birlikte geride  kalabileceğine ilişkin beklentiler ve dünya genelinde benzeri görülmemiş ekonomik  teşviklerin küresel pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB)  açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa  Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de işsizlik maaşı başvuruları  başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler,  Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde  belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.000 puanın destek,  95.000-95.500 bandının önemli direnç konumuna geldiğini, dolar/TL'de ise  6,70-6-80 bandının izleneceğini belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 İngiltere, şubat ayı sanayi üretimi

14.30 Euro Bölgesi, ECB toplantı tutanakları

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, mart ayı Üretici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, Michigan Ünivesitesi nisan ayı tüketici güven endeksi




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