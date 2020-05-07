GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Piyasalar veri odaklı seyrediyor

07.05.2020 09:25

Son güncelleme : 07.05.2020 09:25
Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlenirken, yatırımcılar açıklanan makroekonomik veriler ve şirket bilançolarına odaklandı.



AA

Piyasalar, bir yandan ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik  iyimserlik, diğer yandan belirsizlikler ve tarihi düşük seviyelerdeki  makroekonomik verilere ilişkin endişelerle dalgalı bir seyir izlerken, bugün  İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik  yapmaması sonrası veri odaklı bir seyir söz konusu olacak.

ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdamı, nisanda 20 milyon 236  bin azalarak tüm zamanların en yüksek düşüşünü kaydetti. Verinin ardından  borsalarda karışık bir seyir izlendi. Ağırlıklı olarak teknoloji hisselerinde  alımlar görülse de sanayi ve hizmet sektörü hisselerinde düşüşler kaydedildi.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,91 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,70 değer  kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,51 yükseldi.

Analistler, cuma günü yayımlanacak ABD'nin nisan ay istihdam raporu  öncesi bugünkü haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.  ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip  corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle son 6 haftada toplam 30 milyon 307  bine ulaşmıştı.

Avrupa tarafında, Almanya mahkemeleri ile Avrupa Merkez Bankası  arasındaki uyumsuzluk devam ederken, avro/dolar paritesi de düşüş eğilimini  sürdürüyor. Parite, dün yüzde 0,4 azalışla 1,0795'e geriledi ve böylece haftalık  değer kaybı yüzde 2'ye yaklaştı.

Dün açıklanan Avrupa Birliği Komisyonu raporuna göre, Avro Bölgesi'nin  bu yıl yüzde 7,7 küçüleceği, 2021'de ise yüzde 6,3 büyüyeceği tahminine yer  verildi. Öte yandan Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar da Kovid-19  salgını tedbirlerinin geniş ölçüde yürürlüğe girmeye başladığı mart ayında bir  önceki aya göre yüzde 10,4 azaldı.

Bu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,15 ve Fransa'da CAC 40  endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,07  yükseldi.

BoE, saat 09.00'da açıkladığı karara göre, politika faizini  beklentiler doğrultusunda yüzde 0,10'da sabit bıraktı.

Asya piyasaları da bugün karışık bir seyir izliyor. Kapanışa yakın  Japonya'da Nikkei 225 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yatay bir seyir izlerken,  Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün sınırlı da olsa satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da,  BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 azalışla 98.571,46 puandan tamamladı. Dün  7,1988'den kapanışa yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında  7,2150 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve açıklanacak  makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu  söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.571
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  98.886  
Önceki Kapanış :  98.571  
En Yüksek
99.280 En Düşük
98.069
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 7,81 16.727.238 % 10,00  
ARTI 2,20 391.917 % 10,00  
EKIZ 12,98 639.044 % 10,00  
KUTPO 13,20 6.771.542 % 10,00  
YONGA 15,73 248.251 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8764 8,9210 % 0,20  
Frank 7,3605 7,4048 % 0,05  
Riyal 1,9125 1,9221 % 0,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.687 1.688 1,59  
Altın Gr. 392 392 1,85  
Cumhuriyet 2.507 2.561 12,20  
Tam 2.580 2.628 12,50  
Yarım 1.259 1.285 6,10  
Çeyrek 628 643 3,10  
Gümüş.Ons 14,95 15,00 0,13  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 0,03  
B. Petrol 29,75 29,75 0,03  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru