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Piyasalarda veri odaklı seyir devam ediyor

06.07.2020 09:05

Son güncelleme : 06.07.2020 09:05
Küresel piyasalarda geçen hafta pozitif bir seyir izlemesinin ardından bugün de yükseliş eğiliminin öne çıktığı görülürken, yeni haftada veri odaklı seyrin devam edeceği belirtiliyor.



AA

Geçen hafta  ABD'de bir günde yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgınına yakalanan kişi sayısı rekor kırarken, ekonomilerin açılmasının ardından  dünya çapında açıklanan verilerden pozitif sinyallerin alınması dikkati çekti.  ABD'de tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde artmasının yanı sıra fabrika  siparişleri de toparlanma kaydetti. Öte yandan Çin, Avro Bölgesi ve ABD'de imalat  sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) sektörde önemli iyileşmeye işaret  etti.

Jeopolitik tarafta ise görece sakin bir haber akışının izlendiği geçen  hafta, salgında ikinci dalga endişelerinin önüne geçen pozitif veriler pay  piyasalarını destekledi.

Bu gelişmelerle cuma günü tatil dolayısıyla kapalı olan New York  borsasında, haftalık bazda Dow Jones endeksi yüzde 0,3, S&P 500 endeksi yüzde 1,5  ve Nasdaq endeksi yüzde 1,9 değer kazandı. Bugün de ABD'de endeks vadelilerinin  yüzde 1'in üzerinde yükseliş kaydettiği dikkati çekerken, dolar endeksi yüzde 0,2  düşüşle 96,9 seviyelerinde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise güne  yüzde 0,67'den başlamasının ardından yüzde 0,70 sınırına yaklaştı.

Avrupa tarafında geçen haftaya iyi başlayan pay piyasalarında, cuma  günü ABD piyasalarının da tatil olmasının etkisiyle azalan risk iştahı nedeniyle  düşüş gözlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,64, İngiltere'de FTSE 100 endeksi  yüzde 1,33 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,84 gerilese de, endekslerin  haftalık bazda artıda kapattığı görüldü. Yeni haftanın ilk işlem gününde risk  alma iştahındaki artışın etkisiyle yukarı yönlü hareket eden avro/dolar paritesi  ise yüzde 0,3 artışla 1,1286 seviyelerinde hareket ediyor.

Geçen hafta genelinde pozitif bir seyir izlenen Asya borsaları, yeni  haftaya da yükselişle başladı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde  1,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 4,4 değer kazandı.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, beklentilerin  üzerinde gelen haziran ayı enflasyon verisinin ardından cuma gününü yüzde 0,99  değer kaybıyla 115.748,47 puandan kapatsa da haftalık bazda yüzde 1,4 yükseldi.  Cuma gününü 6,86 seviyelerinden tamamlayan dolar/TL ise yeni haftaya yatay bir  başlangıç yaptı.

Analistler, piyasalarda bu hafta yurt içinde iş gücü istatistikleri,  Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret, Çin ve ABD'de ise enflasyon başta olmak  üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, pay piyasalarında veri  odaklı seyrin sürmesinin beklendiğini söyledi.

Bugün de yoğun veri gündeminin bulunduğuna, ayrıca yurt içinde  Hazine'nin 2 ayrı ihale gerçekleştireceğine işaret eden analistler, teknik açıdan  BIST 100 endeksi için 117.500 ve 118.800 seviyelerinin direnç olarak öne  çıktığını, 114.000 puanın ise destek olarak izleneceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, mayıs ayı fabrika siparişleri

10.00 Türkiye, TCMB haziran ayı fiyat gelişmeleri raporu

10.30 Almanya, haziran ayı inşaat sektörü PMI

11.30 Euro Bölgesi, temmuz ayı Sentix Yatırımcı Güveni Endeksi

12.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, haziran ayı Reel Efektif Döviz Kuru

16.45 ABD, haziran ayı hizmet sektörü PMI

16.45 ABD, haziran ayı bileşik PMI

17.00 ABD, haziran ayı ISM imalat dışı endeks




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