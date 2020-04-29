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Piyasaların gözü ECB toplantısında

29.04.2020 11:26

Son güncelleme : 29.04.2020 11:26
Avrupa Merkez Bankası`nın (ECB) yarın gerçekleştireceği toplantı yatırımcıların odağında bulunurken, ECB`nin, toplantıda herhangi bir aksiyon alması beklenmiyor.



AA

Ekonomistler, ECB'nin herhangi bir ek önlem almasının beklenmediğini  ifade ederek, bankanın "bekle-gör" politikası uygulayabileceği öngörüsünde  bulundu.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, konuya ilişkin AA  muhabirine yaptığı açıklamada, ECB'nin en son toplantısında Avro Bölgesi finansal  sistemine destek için geçici yeni uzun vadeli refinansman operasyonları  sağlanacağını bildirdiğini, daha sonra da 750 milyar avro tutarında varlık alım  programı başlatma kararı aldığını anımsatarak, "ECB, bu toplantısında aldığı  bütün önlemleri değerlendirmeye çalışacak." ifadelerini kullandı.

ECB'nin bu haftaki toplantısında ek bir önlem kararı almasını  beklemediklerini belirten Houte, "ECB zaten ilave bir faiz indiriminin durumu  negatif alana sürükleyeceği sonucuna vardı. Faiz indirimi bankaların faiz  marjları üzerinde daha fazla baskı oluşturacağından faiz indirimin faydasından  çok zararı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun bankanın her şeyi yaptığı anlamına gelmediğini ifade eden Houte,  ekonomik daralmadaki derinlik, düşük enflasyon, enflasyon beklentilerindeki düşüş  dikkate alındığında ECB'den 750 milyar avro tutarındaki varlık alım programının  artırılmasının beklenebileceğini dile getirdi.

Houte, böyle bir artışı açıklamak için en iyi zamanın haziran ayında  gerçekleşecek toplantı olabileceğini söyledi.

ECB'DEN BEKLE VE GÖR POLİTİKASI

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert de ECB'nin bekle ve  gör politikası uygulayabileceği öngörüsünde bulundu. Bankanın bu haftaki  toplantısında ek bir önlem kararı almayacağını aktaran Schubert, pandeminin  küresel düzeyde yayılma hızının yavaşladığını ve bunun da ECB'nin bekle ve gör  politikasını benimseyeceği izlenimi uyandırdığını dile getirdi.

Schubert, bu durumun güven faktörünün halklara, ekonomiye ve finansal  piyasalara geri döneceği umutlarını artırdığını belirterek, ECB için ek önlemler  almasının gerekli olmayacağını, bankanın en azından haziran toplantısına kadar  bekleyebileceğini vurguladı.

Dekabank Başekonomisti Ulrich Kater ise ECB'nin bu toplantıda ek  önlemler alabileceğini belirterek, bunun da farklı segmentlerdeki varlık  alımlarıyla olabileceğini kaydetti.

ECB en son toplantısında  faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, yıl  sonuna kadar ek geçici 120 milyar avroluk varlık alımı planladığını duyurmuştu.  Banka daha sonra gerçekleştirdiği acil toplantı ile yeni tip corona virüs  (Kovid-19) salgınının yol açtığı ekonomik yavaşlama ile mücadele için 750 milyar  euro tutarında varlık alım programı başlatma kararı almıştı.




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